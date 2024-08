Técnico da Seleção Feminina detalha retorno de Marta e dispara contra acréscimos nas Olimpíadas

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 13:01 • Paris (FRA)

Técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias concedeu entrevista nesta sexta-feira (9) e comentou sobre o retorno de Marta, suspensa por duas partidas após forte entrada na fase de grupos das Olimpíadas.

O treinador comemorou o regresso da camisa 10, mas não garantiu a titularidade da jogadora no duelo contra os Estados Unidos, pela final da competição.

- Ainda não (definiu a escalação do Brasil). É tudo muito intenso e corrido. As decisões são tomadas baseadas no dia a dia. É muito bom contar com o retorno da Marta, com tudo que ela entrega de qualidade e experiência e o que ela representa. Será incluída, assim como todas, no método de trabalho, para escolhermos o time de início e as trocas, de acordo com o que for melhor para a Seleção - disse o profissional.

Na sequência, Arthur Elias voltou a criticar os excessivos minutos de acréscimo concebidos pela arbitragem. Ao todo, a Seleção jogou 114 minutos a mais nas Olimpíadas.

- Os acréscimos foram exagerados. Eu não tenho reclamado nem falado sobre isso. Já me acostumei com essa loucura. Não é normal. Não entendi porque temos acréscimos e acréscimos dos acréscimos. Claro que afeta em questão de substituições. A competição é muito puxada e as atletas sentem - completou.

No próximo sábado (10), a Seleção Brasileira encara os Estados Unidos em busca da inédita medalha de ouro. A bola rola a partir das 12h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris.

