Rodrigo Caetano acompanha jogo em BH e se declara ao Atlético: ‘Meu clube do coração’

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 21:35 • Belo Horizonte (MG)

O Diretor de Seleções da CBF, Rodrigo Caetano, acompanhou a vitória do Atlético-MG sobre CRB, por 3 a 0, nas oitavas de final da Copa do Brasil, direto da Arena MRV. Ex-diretor de futebol do Galo, o cartola se declarou ao clube mineiro.

- Ele (cargo na CBF) não permite manifestações. Por dentro é óbvio que sempre vou querer que o Galo esteja bem. Carinho enorme que eu recebi aqui, mais de três anos, sigo recebendo, isso não tem como. Óbvio que hoje o Galo é meu clube do coração e é sempre bom voltar aqui na arena e assistir a equipe jogando bem. Como gestor de futebol fico feliz de ver o CRB chegar em fases avançadas, muitos outros ficaram pelo caminho, significa que em Alagoas tem bom trabalho também - disse Caetano em entrevista à "Rádio Itatiaia".

A visita de Caetano à Arena MRV, na noite desta quarta-feira, no entanto, é profissional. Tudo para observar atletas que podem ser convocados por Dorival Júnior para os jogos da Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

- Uma honra voltar à casa do Galo. Primeira vez que venho à Arena MRV depois da minha saída para a CBF. Como você disse, estamos fazendo essas observações em todos os jogos do Brasileiro e da Copa do Brasil. Hoje, temos profissionais espalhados por todos os jogos, justamente com a intenção de observar cada vez mais e melhor para a convocação - completou.

E a observação valeu a pena. Rodrigo Caetano viu o lateral-esquerdo Guilherme Arana, convocado de Dorival Júnior há algum tempo, fazer o primeiro gol da partida. O Galo despachou o CRB e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil.