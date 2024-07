Darlan celebra ponto em estreia do Brasil nas Olimpíadas (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 11:48 • Paris (FRA)

Uma das principais esperanças do vôlei masculino, Darlan fez ótima estreia diante da Itália, mas não evitou a derrota do Brasil por 3 sets a 1 nas Olimpíadas. O oposto foi o principal pontuador da equipe, com 23 pontos, e chamou a atenção por sua vibração a cada lance.

➡️ Olimpíadas: Brasil é superado pela Itália no vôlei masculino com show de Michieletto

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Após o jogo, o atleta lamentou o resultado negativo, mas pregou atenção já voltada para o próximo compromisso. A Seleção volta à quadra diante da Polônia, na quarta-feira (31).

- Paciência. Acho que o jogo é jogado, tem que ser um dia após o outro. Podemos ter perdido o último jogo direto, mas aqui é outro campeonato. Estamos com uma cabeça diferente, são outras pessoas no sentido de amadurecimento, então vamos para cima deles buscar a vitória - afirmou o jogador.

A derrota citada por Darlan aconteceu na Liga das Nações de Vôlei, no final de junho deste ano. Na ocasião, os europeus, jogando em casa, saíram atrás em grande primeiro set brasileiro, mas os mesmos erros que assombraram os comandados de Bernardinho na estreia dos Jogos de Paris custaram caro, e a virada para 3 a 1 foi concretizada.

Questionado sobre a atmosfera na Arena 1 Paris Sul, o jogador do Sesi elogiou o comportamento do público que apoiava o Brasil, e disse estar mentalmente bem para a sequência da competição.

➡️ Web detona derrota do Brasil para a Itália no vôlei nas Olimpíadas: ‘Seleção maldita’

➡️ Assine o Globoplay e assista às Olimpíadas ao vivo no Sportv

- Acho que estou bem tranquilo, até porque sempre jogamos contra esses times. Aqui é um campeonato que não podemos errar, e infelizmente erramos nesse jogo, mas sempre tento me manter concentrado. Jogar aqui foi uma experiência incrível, tem brasileiro em todo canto. Me sinto no Brasil. A energia de todo mundo, a vibração a cada ponto, isso ajuda bastante o time em certos momentos ali - completou.

Atualmente, o Brasil ocupa a última colocação do grupo B das Olimpíadas, enquanto a Itália lidera. Egito e Polônia entram em ação ainda neste sábado, às 12h (de Brasília), para fechar a rodada inicial da chave.