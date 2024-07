Darlan foi o principal destaque do Brasil na derrota para a Itália nas Olimpíadas (Foto: Divulgação / Volleyball World)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 10:44 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira de Vôlei Masculino estreou com pé esquerdo nas Olimpíadas de Paris. Com uma atuação abaixo do esperado, o Brasil perdeu para a Itália por 3 sets a 1, no primeiro compromisso em solo francês. O próximo compromisso da equipe é contra a Polônia na quarta-feira (31), às 4h, no horário de Brasília.

Não quero saber de vôlei, não quero saber de Brasil, não quero saber de Bernardinho, não quero saber de Bruno, não quero saber de Lucão, não quero saber de Lucarelli, Flávio, ou qualquer outro associado a essa seleção maldita espero que se explodam



pic.twitter.com/sX5aUwmgpQ — Henri em PARIS 2024🇧🇷 (@euhenri__) July 27, 2024

Ele na skin: se precisar entrar eu estou pronto #VoleiNaGlobo pic.twitter.com/8QGvzSTBsT — Ana (@sosmsonhos) July 27, 2024

ACORDEI CEDO EM PLENO SÁBADO P VER ESSES KCT FICAR ERRANDO SAQUE VTMNC #VoleiNoSporTV #VoleiNaGlobo pic.twitter.com/CH8k1T9xbJ — Isa Jones- DyA (@i_Karollineee) July 27, 2024

se continuar com lucao, flavio e bruninho nao passa nem da fase de grupos pic.twitter.com/ow0FCwgqtr — gabe (@rajazeira) July 27, 2024

Com a derrota, a Seleção assumiu a lanterna do grupo B provisoriamente, enquanto os europeus estão na liderança. Ainda neste sábado (27), às 12h (de Brasília), Egito e Polônia se enfrentam para fechar a primeira rodada da chave.

Flávio e Lucarelli durante derrota do Brasil para a Itália no Vôlei Masculino nas Olimpíadas (Foto: Natalia Kolesnikova / AFP)

O Brasil volta às quadras francesas no dia 31 de julho (quarta-feira), enfrentando a Polônia às 4h (de Brasília). Dois dias depois, fecha a fase de grupos definindo se avança ou não diante do Egito.