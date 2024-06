Brasil em ação contra a Polônia (Foto: FIVB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 17:34 • Lodz (POL)

O Brasil se despediu da Liga das Nações de Voleibol Masculino nesta quinta-feira (27). A Seleção Brasileira perdeu para a Polônia por 3 sets a 1 (parciais: 25/18, 25/23, 25/22 e 25/16), em Lodz, na casa da adversária.

A Seleção Brasileira venceu o primeiro set com um bom desempenho, no entanto, o rendimento do time de Bernardinho foi caindo a cada ataque polonês.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

(Foto: FIVB)

🏐 COMO FOI A PARTIDA?

No primeiro set, o Brasil sobrou na parcial. A Seleção apareceu com menos erros de saque, conseguiu incomodar a recepção polonesa e foi certeiro nos contra-ataques. O bloqueio, também foi bem trabalhado, apesar de marcar só um ponto, tocou em muitas bolas. Assim, com uma atuação de alto nível, a equipe de Bernardinho fechou o set por 25 a 18.

Já no segundo set, o Brasil cometeu mais erros. E a seleção polonesa aproveitou os deslises brasileiros, sendo o fator determinante para a vitória polonesa. A Seleção Brasileira teve a oportunidade de ganhar um set point, mas Lucarelli atacou para fora. Com isso, a Polônia empata a partida pelo placar de 25 a 23.

No teceiro set, os brasileiros continuaram cometendo os mesmos erros e a Polônia seguiu o mesmo “script” de aproveitar os erros do Brasil. A Seleção até chegou perto, no entanto, os poloneses fecharam o set por 25 a 22.

Mesmo com os primeiros pontos terem sido brasileiros no primeiro set, a Polônia sobrou em quadra na última parcial. Com os pontos fortes de saque e ataques, os poloneses ainda contaram com os mesmos erros bobos do Brasil, fechando em 25 a 16 e se classificando para a segunda fase da competição.

🏐 O QUE VEM POR AÍ?

Com o fim da Liga das Nações para o Brasil, o próximo compromisso são os Jogos Olímpicos de Paris 2024.