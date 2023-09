Quem são os jogadores mais bem pagos da NFL em 2023? Veja ranking de salários

Três acordos recordes em sequência



O mercado de salários da NFL foi redefinido em 2023 e o posto de jogador mais bem pago mudou de dono três vezes. Em primeiro lugar, o quaterback Jalen Hurts renovou o contrato com o Philadelphia Eagles (por uma média de US$ 51 milhões anuais) e assumiu o trono.



Dez diaz depois, o recorde foi novamente quebrado. Dessa vez, Lamar Jackson assinou um novo contrato recorde para permanecer no Baltimore Ravens. por uma média de US$ 52 milhões por ano.



Em seguida, o também QB Justin Herbert, dos Los Angeles Charges, assinou uma nova extensão em julho e assumiu o posto de maior salário da NFL: são US$ 262,5 milhões (R$ 1,03 bilhão) por cinco temporadas - US$ 52,5 milhões anuais.