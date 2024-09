NFL: entenda as regras e como funciona o futebol americano

Packers e Eagles se enfrentam no Brasil (Foto: Scott Taetsch/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A NFL chega ao Brasil pela primeira vez nesta sexta-feira (6), com o duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, na NeoQuímica Arena, em São Paulo (SP). O jogo é válido pela rodada de abertura da temporada 2024/25 da liga de futebol americano, e o Lance! como funciona o esporte.

➡️ As franquias da NFL se parecem com quais clubes brasileiros?

➡️ Procon-SP notifica NFL antes de jogo entre Packers e Eagles; entenda

Regras do futebol americano

O objetivo do jogo é levar a bola oval até as áreas coloridas, chamadas de "endzones", em cada extremidade do campo. Para isso, os times alternam "campanhas", onde devem avançar pela defesa rival até esse ponto, marcando um touchdown.

A cada campanha, os times, de 11 jogadores, devem avançar no mínimo dez jardas a cada jogada para continuar atacando. Eles têm quatro chances para isso, chamadas descidas. Todas se iniciam da mesma maneira: a bola é posta na linha de scrimmage (que separa a defesa e ataque) e recuada para o quarterback, o cérebro da equipe.

Ao receber a bola, ele tem basicamente três opções: lançar para alguém à sua frente, entregar nas mãos de algum colega de equipe para que este tente correr com a bola em sua posse, ou ele mesmo arriscar uma corrida com bola rumo ao ataque. Se o time não avançar dez jardas a partir de onde o scrimmage estava na primeira descida, após as quatro tentativas, a posse vai para o adversário.

É importante notar que a distância de 10 jardas pode aumentar em uma jogada. Isso porque se a defesa barra o avanço enquanto o ataque está atrás da linha de scrimmage, a próxima descida se iniciará dessa posição. Quando o quarterback é derrubado com bola nessas condições temos o chamado sack.

Usualmente, quando o time chega na quarta descida e ainda não avançou necessário para uma nova primeira descida, a bola é chutada em direção ao campo adversário para que ele comece sua campanha mais para trás. Isso pode se dar de duas maneiras: o punt e o kick. Mas qual a diferença entre cada um deles?

O punt é quando um jogador pega a bola na mão e a chuta no ar para o mais longe possível, e o adversário começa a jogada de onde pegar a bola. Já o field goal é quando um jogador chuta a bola mirando no gol que fica no fim da endzone. Caso erre, o oponente iniciará sua campanha do ponto do chute.

Por conta disso, as tentativas de field goal são realizadas apenas quando o time se encontra a uma distância na qual o seu kicker se sinta confortável para conseguir o gol. Geralmente, as tentativas começam a partir da linha de 50 a 35 do ataque, dependendo da qualidade do kicker.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jalen Hurts, quarterback do Philadelphia Eagles, que jogará a primeira partida da NFL, liga de futebol americano, no Brasil (Foto: AFP)

Pontuação da NFL

O sistema de pontuação se dá assim: um touchdown vale seis pontos e dá direito a uma jogada extra, escolhida pelo time. Pode-se tentar um novo "mini touchdown", partindo de duas jardas antes da endzone, que vale dois pontos. Há ainda a possibilidade de chutar um field goal de 15 jardas, valendo um ponto. Para field goals realizados durante jogadas regulares, o valor é de três pontos.

Existe outra forma de pontuar, apesar de rara. Se o time que está atacando tiver a jogada interrompida na própria end zone, o adversário marca dois pontos com um "safety".

Faltas na NFL

Para quem não entende muito bem como funciona a NFL, pode existir a impressão de que os avanços são na base do vale tudo. Porém existem muitas regras de como as disputas devem se dar. Cabeça com cabeça, por exemplo, é proibido, assim como puxar o adversário. Quando os juízes identificam uma falta, bandeiras amarelas são atiradas no campo, parando a jogada.

Dependendo da gravidade da infração, uma punição é aplicada ao time que a cometeu. Elas podem variar desde a anulação da ação até fazer com que a equipe comece o próximo lance algumas jardas atrás de onde realmente estava na jogada em questão.

Alternância de posse

Esperar o adversário falhar nas suas quatro tentativas de descida não é a única maneira de um time conseguir a posse de bola. Se, durante um lançamento, um jogador da outra equipe intercepta a bola no ar e consegue seu domínio, a posse passa a ser de seu time.

Outra maneira é um jogador perder o controle da bola sozinho, deixando com que ela caia no chão, configurando um fumble. Quando isso acontece a bola está em jogo e quem a pegar primeiro, seja de que time for, tem a posse de bola.

Formato da NFL

A NFL conta com 32 times, divididos em duas conferências – a Americana e a Nacional. Cada uma delas é formada por quatro divisões de quatro times. Após a temporada regular, quando os times jogam entre si em calendário definido por sorteio, os campeões de cada divisão, e os dois melhores segundos colocados, disputam por mata-mata o título da conferência.

Os campeões de cada conferência por fim se enfrentam no Super Bowl, que vale o título da NFL. O jogo é disputado sempre em campo neutro, em um estádio pré-definido e é um dos maiores eventos televisivos do mundo.