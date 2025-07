O Wide Receiver KaVontae Turpin, do Dallas Cowboys, foi preso neste sábado (5) na cidade de Allen, subúrbio de Dallas, no Texas. De acordo com registros da polícia local, o jogador de 28 anos foi detido sob acusações de duas infrações: porte ilegal de arma de fogo e posse de maconha.

Turpin foi liberado no domingo (6) após pagamento de fiança. Até o momento, nem o jogador nem o Dallas Cowboys se pronunciaram oficialmente sobre o ocorrido. Também não há informações sobre a atuação de advogados em sua defesa, segundo os registros públicos.

Essa não é a primeira vez que KaVontae Turpin se envolve em problemas com a Justiça. Durante sua passagem pela Universidade de TCU, ele foi expulso do time em 2018 após a instituição descobrir um segundo episódio de violência doméstica, ambos envolvendo a mesma mulher. Um dos incidentes teria ocorrido no estado do Novo México.

Com a carreira universitária interrompida, Turpin acabou ficando fora do Draft da NFL, mas não desistiu do sonho de jogar futebol americano profissionalmente. Após passagens por ligas profissionais menores, ele se destacou na USFL, em 2022, atuando pelo New Jersey Generals. Seu desempenho foi tão expressivo que rendeu o prêmio de MVP da temporada e, em seguida, um contrato com o Dallas Cowboys.

Desde então, o Wide Receiver vem ganhando espaço na equipe texana. Em 2023, viveu sua melhor fase na NFL: participou dos 17 jogos da temporada, foi titular em duas partidas e somou 31 recepções para 420 jardas, 18 first downs e dois touchdowns. O desempenho lhe garantiu a segunda ida ao Pro Bowl e a seleção para o time All-Pro da liga.

Reconhecendo sua evolução, os Cowboys renovaram o contrato de KaVontae Turpin em março deste ano por mais três temporadas, no valor de US$18 milhões. A temporada 2025 dos Cowboys começa logo no Kickoff, dia 4 de setembro, quando a equipe vai encarar o atual campeão do Super Bowl, Philadelphia Eagles, na Filadélfia.