Onde Assistir e horário da partida Corinthians x Unifacisa pelo NBB

Neste sábado (14), o Corinthians recebe o Unifacisa no Ginásio Wlamir Marques, às 17h (de Brasília), pelo CAIXA NBB 2024/2025. A partida tem transmissão do YouTube do NBB, da TV Cultura, do NBB Basquetpass e do Canal Meu Timão.

O Corinthians é o atual 14º colocado do Novo Basquete Brasil (NBB) com 38.5% de aproveitamento. A equipe treinada por Jece Leite tem 5 vitórias e 8 derrotas na atual temporada da competição. Na última quinta-feira (12), o Timão venceu o Fortaleza/Basquete Cearense por 92 a 83 no Ginásio Wlamir Marques. O jogo foi marcada por homenagens a Amaury Pasos, ídolo do Corinthians, que faleceu na manhã do dia do dia 12.

O destaque da partida foi VIctão, com 20 pontos, 5 rebotes e 3 assistências. O ala/pivô de 27 anos é peça-chave do Corinthians nesta temporada do NBB. Líder da equipe em média de pontos por jogo (16.8) e rebotes por jogo (6.8), Victão se destaca como o sétimo jogador mais eficientes do torneio. Eficiência é retrata a real contribuição de um atleta para seu time na partida. Este índice avalia a relação dos pontos, rebotes, assistências e bolas recuperadas, com os erros do jogador na partida, como os arremessos errados e turnovers.

Já o Unifacisa, que venceu o Pinheiros por 82 a 78 jogando fora de casa na última quinta-feira (12), ocupa a 12ª posição no NBB. Com 40% de aproveitamento, a equipe treinada por Pablo Costa tem 6 vitórias e 9 derrotas nesta temporada. O destaque do time na última partida foi o ala Christian Alaekwe, com 24 pontos e 7 rebotes. Um dos destaques do time de Campina Grande (PB), o atleta de 26 anos está em sua primeira temporada com o Unifacisa e tem média de 12 pontos por jogo.

Christian Alaekwe (de branco) na partida entre Pinheiros e UNIFACISA pelo NBB 2024/25 (Foto: RICARDO BUFOLIN / Panamerica Press / ECP).

Ficha técnica ✅

Corinthians x Unifacisa - NBB

🗓 Data: 14 de dezembro de 2024, sábado

⏰ Horário: 17h (de Brasília)

🌎 Local: Ginásio Wlamir Marques (SP)

📺 Onde assistir: YouTube do NBB, TV Cultura, NBB Basquetpass e Canal Meu Timão