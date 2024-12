Maratona aquática: quantas voltas são? Qual a distância total?

A maratona aquática é uma das modalidades mais desafiadoras e emocionantes dos esportes aquáticos. Competida em águas abertas, como mares, lagos ou rios, essa prova exige resistência física e mental dos atletas. Oficialmente, a maratona aquática olímpica possui 10 km de distância, mas os detalhes sobre o número de voltas e a organização podem variar dependendo da competição. O Lance! te conta todos os detalhes sobre a maratona aquática. Acompanhe mais esportes no Lance!

Qual é a distância oficial da maratona aquática?

A distância oficial de uma maratona aquática em competições olímpicas e campeonatos mundiais da FINA (Federação Internacional de Natação) é de 10 km. Esse formato foi adotado nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, quando a modalidade foi introduzida ao programa olímpico.

Em eventos menores ou provas locais, as distâncias podem variar entre 5 km, 10 km e 25 km, mas a maratona clássica de 10 km é a mais reconhecida no cenário internacional.

Quantas voltas são necessárias em uma maratona aquática?

O número de voltas em uma maratona aquática depende do tamanho do percurso delimitado. Normalmente, o trajeto é organizado em um circuito fechado dentro do ambiente de águas abertas. Por exemplo:

Circuito de 1 km: São necessárias 10 voltas.

Circuito de 2 km: São realizadas 5 voltas.

Circuito de 2,5 km: São realizadas 4 voltas.

Os organizadores utilizam bóias e demarcações para guiar os atletas, garantindo que todos sigam a mesma rota e cumpram a distância exigida.

Como é delimitado o percurso da maratona aquática?

O percurso é demarcado com bóias coloridas que indicam os limites laterais e os pontos de curva. Cada bóia tem uma função específica:

Bóias de rota: Guiam os nadadores em linha reta.

Bóias de virada: Marcam os pontos onde os atletas devem mudar de direção.

O posicionamento das bóias é estratégico para evitar que os atletas se percam ou desviem da rota. Além disso, árbitros e embarcações acompanham a prova para garantir a segurança e verificar se as regras estão sendo seguidas.

Estratégias e desafios da maratona aquática

A maratona aquática não é apenas uma questão de resistência física, mas também de estratégia. Alguns dos desafios enfrentados pelos nadadores incluem:

Correntes e ondas: O ambiente natural pode dificultar a progressão.

Contato físico: Como todos os atletas nadam juntos, colisões são comuns.

Temperatura da água: Em águas frias, trajes de neoprene podem ser permitidos.

Os nadadores precisam decidir como economizar energia, escolher o momento certo para ultrapassagens e manter o foco em condições imprevisíveis.

Como é feita a alimentação durante a prova?

Nas provas de longa distância, é comum que os atletas tenham momentos para se alimentar. Esses pontos de reabastecimento são organizados em plataformas flutuantes ou embarcações ao longo do trajeto, onde os nadadores recebem água, isotônicos e suplementos energéticos sem sair da água.

Curiosidades

Primeira edição olímpica: A maratona aquática foi incluída nos Jogos Olímpicos em 2008, em Pequim.

Recorde mundial: A velocidade média dos melhores atletas é impressionante, com tempos inferiores a 2 horas nos 10 km.

Participação brasileira: Ana Marcela Cunha é uma das principais representantes do Brasil na modalidade, com diversas medalhas em campeonatos mundiais.