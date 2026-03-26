Fred Bruno, Victor Sarro… padrinhos farão arremessos no Jogo das Estrelas

O Jogo das Estrelas 2026 do NBB anunciou um elemento inédito que promete mudar o destino da partida final: os padrinhos. Cada uma das quatro equipes que disputarão o evento contará com um padrinho, que terá direito a um arremesso livre com potencial para alterar o placar em um momento decisivo.

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A dinâmica funcionará da seguinte forma: antes dos dois minutos finais, o jogo será interrompido para o arremesso especial de cada padrinho. O convidado poderá escolher entre um lance livre, valendo um ponto, ou um arremesso da linha de três pontos. Para aumentar a pressão, a equipe que estiver vencendo no momento terá o direito de arremessar primeiro.

Além das cestas convertidas em quadra, os resultados dos desafios individuais tradicionais — como o Torneio de Enterradas, o Torneio de 3 Pontos e o Desafio de Habilidades — também vão interferir diretamente na pontuação das partidas.

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Sempre que um atleta vencer um confronto nessas competições, além de garantir vaga na final do respectivo torneio, sua equipe receberá dois pontos extras no placar do jogo principal. Dessa forma, o desempenho individual nos torneios paralelos passa a ser estratégico para a vitória coletiva no Jogo das Estrelas.

Quem são os padrinhos?

Com os cruzamentos definidos entre Time Shamell x Time Felício e Time Alexey x Time Wini, as equipes também já conhecem seus respectivos padrinhos.

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Pelo Time Alexey, o representante escolhido foi o apresentador do Globo Esporte SP, Fred Bruno. Já o Time Felício contará com o comediante Victor Sarro, enquanto o influenciador Douglas Viegas, o "Poderosíssimo Ninja", representa o Time Wini. Fechando o quarteto, o influenciador de basquete Fê Medeiros acompanha o Time Shamell.

Quadra de LED e show do Seu Jorge

Outra grande novidade na edição de 2026 é a quadra de LED. Ao todo, serão 480 m² de piso luminoso, complementados por 54 m² de placas de LED no entorno da quadra e um cubo central de 72 m², que promete elevar a experiência visual do evento.

A estrutura, importada diretamente da China, marca um momento histórico para o esporte no continente, sendo a primeira vez que uma tecnologia deste porte é utilizada em uma quadra de basquete na América Latina.

Já o show do intervalo será dominado pela apresentação de Seu Jorge, grande cantor e compositor brasileiro.

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