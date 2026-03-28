Jogo das Estrelas do NBB: formato, times e jogadores
Torneio de enterradas, 3 pontos e de habilidades promete forte disputa individual
- Matéria
- Mais Notícias
O Jogo das Estrelas do NBB reúne o que há de melhor no basquete nacional. Neste sábado (28), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, os atletas selecionados disputam os torneios de três pontos, enterradas e, claro, a partida principal entre os maiores nomes da liga. O Lance! preparou um guia completo com o formato, as equipes e os jogadores de cada etapa do evento.
Relacionadas
➡️ Ingressos para Jogo das Estrelas do NBB 2026 estão à venda; veja valores e como comprar
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Formato
O torneio principal contará com quatro equipes temáticas: o Time Alexey Borges (NBB Brasil), o Time Cristiano Felício (NBB Brasil), o Time Shamell Stallworth (NBB Mundo) e o Time Wini Silva (Jovens Estrelas). As equipes misturam diferentes perfis e gerações, unindo experiência, talento internacional e promessas na busca pelo título da 17ª edição do evento.
Toda a programação ocorrerá no mesmo dia, concentrando o torneio de times e os tradicionais desafios individuais: o Torneio de 3 Pontos, o Desafio de Habilidades e o Torneio de Enterradas.
Torneio de 3 Pontos
O desafio envolve os jogadores com a melhor pontaria do perímetro e já coroou 12 campeões diferentes. Em 2026, serão quatro participantes: cada um terá 60 segundos para realizar 25 arremessos (cinco de cada posição). Um dos carrinhos contém bolas de cor diferente, que valem dois pontos. Os dois melhores avançam à final. Nate Barnes é o atual campeão.
Participantes:
- Daniel Von Haydin – 26 anos (Brasília Basquete)
- Gabriel – 28 anos (Fortaleza Basquete Cearense)
- Eddy – 39 anos (Basket Osasco)
- Jordan Williams – 33 anos (KTO Minas)
Desafio de Habilidades
A prova exige velocidade, precisão no passe e controle de bola em quatro estágios. No total, 12 jogadores já venceram a disputa na história, sendo Fernando Penna o recordista, com três conquistas. Matheusinho, do Botafogo, é o atual campeão.
Participantes deste ano:
- Ale Vernizzi – 25 anos (Vasco da Gama)
- Lucas Naka – 20 anos (Pato Basquete)
- Henrique Coelho – 33 anos (Unifacisa)
- Zu Jr. – 22 anos (Sesi Franca)
Torneio de Enterradas
No momento de maior impacto, os jogadores unem criatividade e impulsão. Após a desistência de Felipe Gregate, o atual campeão Lucas Brandão terá a chance de defender o troféu.
Participantes:
- Túlio da Silva – 29 anos (Cruzeiro Basquete)
- Caioka – 21 anos (Rio Claro)
- Manel – 21 anos (Flamengo)
- Lucas Brandão – 23 anos (União Corinthians) — Substituto de Felipe Gregate
Times
Ao todo, serão quatro equipes na disputa pelo título da noite: duas equipes serão formadas pelos destaques brasileiros da temporada, uma equipe de estrangeiros e outra com os jovens talentos de até 22 anos. As equipes vão se enfrentar em "mini-jogos" de 10 minutos, no formato de Final Four.
Time Brasil - capitão Alexey (Flamengo)
- Adyel Borges (Mr. Moo São José Basketball) – 3 participações
- Brunão (CAIXA/Brasília) – 2 participações
- Douglas dos Santos (Mr. Moo São José Basketball) – 1 participação
- Elinho (Corinthians) – 6 participações
- Lucas Dias (Sesi Franca) – 6 participações
- Gui Deodato (Flamengo) – 5 participações
- Wesley (Flamengo) – 3 participações
- Paulo Lourenço (Mogi Basquete) – Primeira aparição
Time Brasil - capitão Cistiano Felício (Sesi Franca)
- Alex Garcia (Bauru Basket) – 15 participações
- Andrezão (Bauru Basket) – 1 participação
- Yan Djalo (Pinheiros) – 1 participação
- Matheusinho (Botafogo) – 1 participação
- Georginho de Paula (Sesi Franca) – 2 participações
- Daniel Von Haydin (CAIXA/Brasília) – 1 participação
- Alexandre Paranhos (KTO Minas) – 2 participações
- Rafael Paulichi (CAIXA/Brasília) – 2 participações
Time Mundo - capitão Shamell (Caxias do Sul Basquete)
- Dontrell Brite (Bauru Basket) – 2 participações
- Elyjah Clark (Corinthians) – Primeira aparição
- Facundo Corvalan (CAIXA/Brasília) – Primeira aparição
- David Jackson (Sesi Franca) – 14 participações
- Jeremy Hollowell (Ceisc/União Corinthians) – Primeira aparição
- Erik McCree (KTO Minas) – Primeira aparição
- Alex Negrete (Flamengo) – Primeira aparição
- David Sloan (Pinheiros) – 1 participação
Time Estrelas - capitão Wini Silva (KTO Minas)
- Agapy (Pinheiros) – Primeira aparição
- Cauã Pacheco (Pinheiros) – Primeira aparição
- Felipe Gregate (Pinheiros) – 1 participação
- Pedro Pastre (Pinheiros) – Primeira aparição
- Kauan Raymundo (Corinthians) – Primeira aparição
- Vitinho Brandão (Paulistano) – Primeira aparição
- Yuri (KTO Minas) – Primeira aparição
- Zu Jr. (Sesi Franca) – 2 participações
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias