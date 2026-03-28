Jogo das Estrelas do NBB: formato, times e jogadores

O Jogo das Estrelas do NBB reúne o que há de melhor no basquete nacional. Neste sábado (28), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, os atletas selecionados disputam os torneios de três pontos, enterradas e, claro, a partida principal entre os maiores nomes da liga. O Lance! preparou um guia completo com o formato, as equipes e os jogadores de cada etapa do evento.

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Formato

O torneio principal contará com quatro equipes temáticas: o Time Alexey Borges (NBB Brasil), o Time Cristiano Felício (NBB Brasil), o Time Shamell Stallworth (NBB Mundo) e o Time Wini Silva (Jovens Estrelas). As equipes misturam diferentes perfis e gerações, unindo experiência, talento internacional e promessas na busca pelo título da 17ª edição do evento.

Toda a programação ocorrerá no mesmo dia, concentrando o torneio de times e os tradicionais desafios individuais: o Torneio de 3 Pontos, o Desafio de Habilidades e o Torneio de Enterradas.

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Torneio de 3 Pontos

O desafio envolve os jogadores com a melhor pontaria do perímetro e já coroou 12 campeões diferentes. Em 2026, serão quatro participantes: cada um terá 60 segundos para realizar 25 arremessos (cinco de cada posição). Um dos carrinhos contém bolas de cor diferente, que valem dois pontos. Os dois melhores avançam à final. Nate Barnes é o atual campeão.

Participantes:

Daniel Von Haydin – 26 anos (Brasília Basquete)

– 26 anos (Brasília Basquete) Gabriel – 28 anos (Fortaleza Basquete Cearense)

– 28 anos (Fortaleza Basquete Cearense) Eddy – 39 anos (Basket Osasco)

– 39 anos (Basket Osasco) Jordan Williams – 33 anos (KTO Minas)

Desafio de Habilidades

A prova exige velocidade, precisão no passe e controle de bola em quatro estágios. No total, 12 jogadores já venceram a disputa na história, sendo Fernando Penna o recordista, com três conquistas. Matheusinho, do Botafogo, é o atual campeão.

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Participantes deste ano:

Ale Vernizzi – 25 anos (Vasco da Gama)

– 25 anos (Vasco da Gama) Lucas Naka – 20 anos (Pato Basquete)

– 20 anos (Pato Basquete) Henrique Coelho – 33 anos (Unifacisa)

– 33 anos (Unifacisa) Zu Jr. – 22 anos (Sesi Franca)

Torneio de Enterradas

No momento de maior impacto, os jogadores unem criatividade e impulsão. Após a desistência de Felipe Gregate, o atual campeão Lucas Brandão terá a chance de defender o troféu.

Participantes:

Túlio da Silva – 29 anos (Cruzeiro Basquete)

– 29 anos (Cruzeiro Basquete) Caioka – 21 anos (Rio Claro)

– 21 anos (Rio Claro) Manel – 21 anos (Flamengo)

– 21 anos (Flamengo) Lucas Brandão – 23 anos (União Corinthians) — Substituto de Felipe Gregate

Times

Ao todo, serão quatro equipes na disputa pelo título da noite: duas equipes serão formadas pelos destaques brasileiros da temporada, uma equipe de estrangeiros e outra com os jovens talentos de até 22 anos. As equipes vão se enfrentar em "mini-jogos" de 10 minutos, no formato de Final Four.

Time Brasil - capitão Alexey (Flamengo)

Adyel Borges (Mr. Moo São José Basketball) – 3 participações

(Mr. Moo São José Basketball) – 3 participações Brunão (CAIXA/Brasília) – 2 participações

(CAIXA/Brasília) – 2 participações Douglas dos Santos (Mr. Moo São José Basketball) – 1 participação

(Mr. Moo São José Basketball) – 1 participação Elinho (Corinthians) – 6 participações

(Corinthians) – 6 participações Lucas Dias (Sesi Franca) – 6 participações

(Sesi Franca) – 6 participações Gui Deodato (Flamengo) – 5 participações

(Flamengo) – 5 participações Wesley (Flamengo) – 3 participações

(Flamengo) – 3 participações Paulo Lourenço (Mogi Basquete) – Primeira aparição

Alexey Borges, do Flamengo, em ação contra o Franca pelos playoffs do NBB (Foto: Marcos Limonti / SFB)

Time Brasil - capitão Cistiano Felício (Sesi Franca)

Alex Garcia (Bauru Basket) – 15 participações

(Bauru Basket) – 15 participações Andrezão (Bauru Basket) – 1 participação

(Bauru Basket) – 1 participação Yan Djalo (Pinheiros) – 1 participação

(Pinheiros) – 1 participação Matheusinho (Botafogo) – 1 participação

(Botafogo) – 1 participação Georginho de Paula (Sesi Franca) – 2 participações

(Sesi Franca) – 2 participações Daniel Von Haydin (CAIXA/Brasília) – 1 participação

(CAIXA/Brasília) – 1 participação Alexandre Paranhos (KTO Minas) – 2 participações

(KTO Minas) – 2 participações Rafael Paulichi (CAIXA/Brasília) – 2 participações

Time Mundo - capitão Shamell (Caxias do Sul Basquete)

Dontrell Brite (Bauru Basket) – 2 participações Elyjah Clark (Corinthians) – Primeira aparição Facundo Corvalan (CAIXA/Brasília) – Primeira aparição David Jackson (Sesi Franca) – 14 participações Jeremy Hollowell (Ceisc/União Corinthians) – Primeira aparição Erik McCree (KTO Minas) – Primeira aparição Alex Negrete (Flamengo) – Primeira aparição David Sloan (Pinheiros) – 1 participação

Time Estrelas - capitão Wini Silva (KTO Minas)