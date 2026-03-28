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Jogo das Estrelas do NBB: formato, times e jogadores

Torneio de enterradas, 3 pontos e de habilidades promete forte disputa individual

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Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 28/03/2026
10:00
NBB Jogo das Estrelas (foto: Yuri Reuters/LNB)
imagem cameraNBB Jogo das Estrelas (foto: Yuri Reuters/LNB)
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O Jogo das Estrelas do NBB reúne o que há de melhor no basquete nacional. Neste sábado (28), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, os atletas selecionados disputam os torneios de três pontos, enterradas e, claro, a partida principal entre os maiores nomes da liga. O Lance! preparou um guia completo com o formato, as equipes e os jogadores de cada etapa do evento.

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Formato

O torneio principal contará com quatro equipes temáticas: o Time Alexey Borges (NBB Brasil), o Time Cristiano Felício (NBB Brasil), o Time Shamell Stallworth (NBB Mundo) e o Time Wini Silva (Jovens Estrelas). As equipes misturam diferentes perfis e gerações, unindo experiência, talento internacional e promessas na busca pelo título da 17ª edição do evento.

Toda a programação ocorrerá no mesmo dia, concentrando o torneio de times e os tradicionais desafios individuais: o Torneio de 3 Pontos, o Desafio de Habilidades e o Torneio de Enterradas.

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Torneio de 3 Pontos

O desafio envolve os jogadores com a melhor pontaria do perímetro e já coroou 12 campeões diferentes. Em 2026, serão quatro participantes: cada um terá 60 segundos para realizar 25 arremessos (cinco de cada posição). Um dos carrinhos contém bolas de cor diferente, que valem dois pontos. Os dois melhores avançam à final. Nate Barnes é o atual campeão.

Participantes:

  • Daniel Von Haydin – 26 anos (Brasília Basquete)
  • Gabriel – 28 anos (Fortaleza Basquete Cearense)
  • Eddy – 39 anos (Basket Osasco)
  • Jordan Williams – 33 anos (KTO Minas)

Desafio de Habilidades

A prova exige velocidade, precisão no passe e controle de bola em quatro estágios. No total, 12 jogadores já venceram a disputa na história, sendo Fernando Penna o recordista, com três conquistas. Matheusinho, do Botafogo, é o atual campeão.

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Participantes deste ano:

  • Ale Vernizzi – 25 anos (Vasco da Gama)
  • Lucas Naka – 20 anos (Pato Basquete)
  • Henrique Coelho – 33 anos (Unifacisa)
  • Zu Jr. – 22 anos (Sesi Franca)

Torneio de Enterradas

No momento de maior impacto, os jogadores unem criatividade e impulsão. Após a desistência de Felipe Gregate, o atual campeão Lucas Brandão terá a chance de defender o troféu.

Participantes:

  • Túlio da Silva – 29 anos (Cruzeiro Basquete)
  • Caioka – 21 anos (Rio Claro)
  • Manel – 21 anos (Flamengo)
  • Lucas Brandão – 23 anos (União Corinthians) — Substituto de Felipe Gregate

Times

Ao todo, serão quatro equipes na disputa pelo título da noite: duas equipes serão formadas pelos destaques brasileiros da temporada, uma equipe de estrangeiros e outra com os jovens talentos de até 22 anos. As equipes vão se enfrentar em "mini-jogos" de 10 minutos, no formato de Final Four.

Time Brasil - capitão Alexey (Flamengo)

  • Adyel Borges (Mr. Moo São José Basketball) – 3 participações
  • Brunão (CAIXA/Brasília) – 2 participações
  • Douglas dos Santos (Mr. Moo São José Basketball) – 1 participação
  • Elinho (Corinthians) – 6 participações
  • Lucas Dias (Sesi Franca) – 6 participações
  • Gui Deodato (Flamengo) – 5 participações
  • Wesley (Flamengo) – 3 participações
  • Paulo Lourenço (Mogi Basquete) – Primeira aparição
Alexey Borges, do Flamengo, em ação contra o Franca pelos playoffs do NBB (Foto: Marcos Limonti / SFB)
Alexey Borges, do Flamengo, em ação contra o Franca pelos playoffs do NBB (Foto: Marcos Limonti / SFB)

Time Brasil - capitão Cistiano Felício (Sesi Franca)

  • Alex Garcia (Bauru Basket) – 15 participações
  • Andrezão (Bauru Basket) – 1 participação
  • Yan Djalo (Pinheiros) – 1 participação
  • Matheusinho (Botafogo) – 1 participação
  • Georginho de Paula (Sesi Franca) – 2 participações
  • Daniel Von Haydin (CAIXA/Brasília) – 1 participação
  • Alexandre Paranhos (KTO Minas) – 2 participações
  • Rafael Paulichi (CAIXA/Brasília) – 2 participações

Time Mundo - capitão Shamell (Caxias do Sul Basquete)

  1. Dontrell Brite (Bauru Basket) – 2 participações
  2. Elyjah Clark (Corinthians) – Primeira aparição
  3. Facundo Corvalan (CAIXA/Brasília) – Primeira aparição
  4. David Jackson (Sesi Franca) – 14 participações
  5. Jeremy Hollowell (Ceisc/União Corinthians) – Primeira aparição
  6. Erik McCree (KTO Minas) – Primeira aparição
  7. Alex Negrete (Flamengo) – Primeira aparição
  8. David Sloan (Pinheiros) – 1 participação

Time Estrelas - capitão Wini Silva (KTO Minas)

  • Agapy (Pinheiros) – Primeira aparição
  • Cauã Pacheco (Pinheiros) – Primeira aparição
  • Felipe Gregate (Pinheiros) – 1 participação
  • Pedro Pastre (Pinheiros) – Primeira aparição
  • Kauan Raymundo (Corinthians) – Primeira aparição
  • Vitinho Brandão (Paulistano) – Primeira aparição
  • Yuri (KTO Minas) – Primeira aparição
  • Zu Jr. (Sesi Franca) – 2 participações

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