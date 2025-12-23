menu hamburguer
Virada épica: Flamengo vence o Minas e assume a vice-liderança do NBB

Em duelo direto pelo topo, Flamengo reage no fim, vence por 87 a 85 e toma o 2º lugar

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 23/12/2025
21:15
Atualizado há 1 minutos
O Flamengo derrotou o KTO Minas fora de casa e assumiu a segunda colocação do NBB (Foto: Hedgard Moraes / MTC)
O Flamengo derrotou o KTO Minas fora de casa e assumiu a segunda colocação do NBB (Foto: Hedgard Moraes / MTC)
O Flamengo conquistou uma vitória maiúscula na noite desta terça-feira (23), pelo NBB. Em um confronto de altíssimo nível na Arena UniBH, o Rubro-Begro derrotou o Minas por 87 a 85, com uma virada emocionante sacramentada nos minutos finais do último quarto. Com a vitória no confronto o Flamengo ultrapassou o time mineiro e assumiu a segunda colocação da competição.

Alex Negrete foi um dos destaques do Flamengo na vitória contra o KTO Minas pelo NBB (Foto: Hedgard Moraes / MTC)
Alex Negrete foi um dos destaques do Flamengo na vitória contra o KTO Minas pelo NBB (Foto: Hedgard Moraes / MTC)

A partida foi um verdadeiro "lá e cá". O KTO Minas começou impondo um ritmo forte, dominando os rebotes (45 contra 29) e castigando no garrafão. O time mineiro chegou a ir para o intervalo vencendo por 50 a 45, impulsionado pela grande atuação de Jordan Williams, que anotou 20 pontos.

No segundo tempo, o cenário mudou. Apesar da superioridade do Minas nos rebotes ofensivos, o Flamengo foi letal no aproveitamento de três pontos (43%) e na frieza ofensiva. O ala Markiteth Cummings chamou a responsabilidade e terminou como o cestinha da equipe com 21 pontos. Outro destaque fundamental foi Alex Negrete, que contribuiu com 19 pontos em momentos cruciais.

Gui Deodato foi peça importante na partida para o Flamengo contra KTO Minas pelo NBB (Foto: Hedgard Moraes / MTC)
Gui Deodato foi peça importante na partida para o Flamengo contra KTO Minas pelo NBB (Foto: Hedgard Moraes / MTC)

O último período foi de tirar o fôlego. O Minas entrou na parcial final com vantagem, mas o Flamengo apertou a marcação e contou com a experiência de Franco Baralle e Gui Deodato para virar o marcador. Nos segundos finais, a defesa carioca segurou o ímpeto dos donos da casa para garantir o triunfo por apenas dois pontos de diferença.

