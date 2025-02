Wembanyama e Chris Paul são eliminados por trapaça no All-Star da NBA

Uma situação inusitada envolvendo dois dos maiores astros da atualidade na NBA chamou a atenção durante o Desafio de Habilidades do All-Star Game da liga na noite de sábado (15). Victor Wembanyama e Chris Paul, dupla do San Antonio Spurs, fizeram uma trapaça durante a disputa de arremessos e foram eliminados da competição sob vaias da torcida.

No Chase Stadium, casa do Golden State Warriors, os atletas participavam de um circuito de arremessos contra outras duplas de outras franquias da NBA. A prova tinha arremessos de três pontos, alvos para os jogadores acertarem as bolas e uma enterrada na cesta para finalizar. A estratégia dos dois foi errar propositalmente alguns arremessos para terminar o desafio em menos tempo, o que irritou adversários e o público nas arquibancadas.

Chris Paul representou o San Antonio Spurs no Desafio de Habilidades do All-Star NBA 2025. (Foto: Reprodução/X/@spurs)

Wembanyama e Chris Paul fizeram o circuito completo em apenas 47,9 segundos. A atitude gerou críticas de nomes como Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers, que denunciou os companheiros de liga à arbitragem alegando que eles estariam burlando as regras de disputa. Ao invés de usarem todas as tentativas possíveis, a dupla dos Spurs arremessava para o alto sem direção para conseguir avançar para o próximo ponto e, assim, concluir mais rápido.

Flagra na transmissão

A situação piorou quando os dois foram flagrados pela transmissão algumas vezes rindo dos companheiros quando eles tentavam cumprir o desafio corretamente. Acionada, a comissão da NBA que avalia as provas durante o evento do All-Star decidiu remover Wembanyama e Chris Paul da prova.

O vencedores foram justamente a dupla do Cleveland Cavaliers, que denunciou a atitude dos companheiros. Donovan Mitchell e Evan Mobley conquistaram o bicampeonato do Desafio de Habilidades do All-Star Game em quatro edições realizadas até hoje.

Como fucniona o All-Star Game

A NBA All-Star Weekend acontece entre a sexta-feira (14) e este domingo (16) em São Francisco, na Califórnia, nos EUA. As atividades se iniciam na Oakland Arena, antiga casa do Golden State Warriors, e serão finalizadas no Chase Center, atual estádio da franquia. O evento inclui o Rising Stars, Torneio de Habilidades, Torneio de Três Pontos, Torneio de Enterradas e o Jogo das estrelas.

A programação envolve desafios com celebridades norte-americanas de diversas áreas, como TV e outros esportes fora do basquete, jogos com atletas jovens e promessas da modalidade, o desafio de habilidades com atletas disputando o circuito na quadra e o famoso All-Star Game.

Damian Lillard, do Leste, em disputa com Kevin Durant, do Oeste, no NBA All-Star Game 2024 (Foto: Stacy Revere/Getty Images/AFP)

Neste ano, a disputa contará com quatro equipes: três formadas pelos 24 selecionados para o NBA All-Star e uma composta pelos vencedores do evento Rising Stars, realizado nesta sexta-feira (14).

Os quatro times se enfrentam em semifinais no dia 16 de fevereiro, às 22h (de Brasília). Para avançar, cada equipe precisa atingir pelo menos 40 pontos. Os vencedores dessas partidas disputam o título na grande final.

As três equipes do NBA All-Star foram escolhidas por três analistas da TNT norte-americana Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith, que atuam como gerentes gerais honorários, além de terem seus nomes homenageados por cada time.