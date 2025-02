NBA All-Star 2025: saiba horário e onde assistir ao All-Star Game

O final de semana das estrelas está chegando ao fim. Após dois agitados dias, com muita disputa e muito talento, o momento mais esperado é próximo na lista de atividades do NBA All-Star Weekend. Para fechar com chave de ouro, o All-Star Game, conhecido como jogo das estrelas, acontecerá no Chase Center, às 22h (de Brasília), neste domingo (16). Com um novo formato, as semifinais e a final serão transmitidas com exclusividade pela ESPN, em TV fechada, e através do streaming Disney+, além da própria liga norte-americana. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Astros da NBA se lesionam e estão fora do All-Star Game 2025

Como será o novo formato do NBA All-Star Game 2025?

A NBA trará mais uma mudança de formato para o All-Star Game, após retomar, na última temporada, o modelo tradicional de confronto entre as Conferências Leste e Oeste. Neste ano, a disputa contará com quatro equipes: três formadas pelos 24 selecionados para o NBA All-Star e uma composta pelos vencedores do evento Rising Stars, realizado nesta sexta-feira (14).

Os quatro times se enfrentam em semifinais no dia 16 de fevereiro, às 22h (de Brasília). Para avançar, cada equipe precisa atingir pelo menos 40 pontos. Os vencedores dessas partidas disputam o título na grande final.

As três equipes do NBA All-Star foram escolhidas por três analistas da TNT norte-americana Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith, que atuam como gerentes gerais honorários, além de terem seus nomes homenageados por cada time. Confira as seleções do draft:

Shaq’s OGs: LeBron James, Stephen Curry, Kyrie Irving*, Jayson Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden e Jaylen Brown.

Chuck’s Global Stars: Nikola Jokic, Trae Young*, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun e Karl-Anthony Towns.

Kenny’s Young Stars: Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr., Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Evan Mobley e Jalen Williams.

Candace's Rising Stars: Stephon Castle, Ryan Dunn, Zach Edey, Keyonte George, Trace Jackson-Davis, Dalton Knecht e Jaylen Wells.

*Irving e Young substituem Anthony Davis e Giannis Antetokounmpo, respectivamente, ambos fora por lesão.

Já o evento Rising Stars, como explicado acima, reúne quatro equipes com os melhores jogadores de primeiro e segundo ano da NBA, além de destaques da G-League. A lenda da WNBA e analista da TNT norte-americana Candace Parker será a General Manager honorária do time campeão, batizado como time Candace’s Rising Stars.

Confira a ordem dos confrontos do NBA All-Star Game 2025

Jogo 1: Kenny’s Young Stars x Chuck’s Global Stars

Jogo 2: Shaq’s OGs x Candace’s Rising Stars

Final: Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2

Os técnicos Kenny Atkinson, do Cleveland Cavaliers, e Mark Daigneault, do Oklahoma City Thunder, comandarão duas das equipes do NBA All-Star Game, enquanto os assistentes de suas comissões técnicas liderarão os outros dois times. Eles foram escolhidos por terem os melhores retrospectos de suas conferências até 2 de fevereiro.

Além do prestígio, os quatro times disputarão um prêmio total de US$ 1,8 milhão. Cada jogador da equipe campeã receberá US$ 125 mil, os vice-campeões levarão US$ 50 mil, e os atletas das equipes restantes ganharão US$ 25 mil cada.

Saiba horário e onde assistir ao NBA All-Star Game

NBA All-Star Game

📆 Data: domingo, 16 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: 22h (de Brasília)

🌏 Local: Chase Center

📺 Onde assistir: ESPN, Disney+ e NBA League Pass

