A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou, na última quinta-feira (13), a pré-lista da Seleção Brasileira de Basquete Feminino para o Tour de amistosos da WNBA. Na oportunidade, o Brasil vai encarar franquias da competição, como Indiana Fever e Chicago Sky, nos Estados Unidos. Ao total, 20 atletas estão nessa convocação preliminar da técnica Pokey Chatman.

A lista conta com algumas jovens jogadoras e outras que retornam a convocatória. O grande objetivo do Tour é dar uma experiência de altíssimo nível para as jogadoras. Além disso, o evento será de grande observação para futuras competições oficiais.

- Essa é uma tremenda oportunidade para o nosso time competir contra algumas das melhores atletas do mundo. Essas experiências de altíssimo nível nos ajudam no processo de conseguir grandes resultados. Estamos realmente empolgados - comentou a técnica Chatman.

Kamilla Cardoso corre em quadra pelo Chicago Sky, da WNBA (Foto: Divulgação/Chicago Sky)

Brasileiras que atuam nas franquias norte-americanas, Kamilla Cardoso, do Chicago Sky, e Damiris Dantas, do Indiana Fever, não foram convocadas por não terem permissão para enfrentar suas próprias equipes. Desta forma, caso atuem, será para defender seus respectivos times da WNBA.

A pré-lista da Seleção Brasileira de Basquete Feminino para o Tour da WNBA

Tainá Paixão – Sampaio-MA Iza Nicoletti – Fairfield-EUA Caca Martins – Sampaio-SP Maria Albiero – Oaklands Wolves-GBR Aaliyah Guyton – Iowa Hawkeyes-EUA Mica Cavalcanti – DME Academy-EUA Emanuely Oliveira – SESI/Araraquara-SP Vitória Marcelino – SESI/Araraquara-SP Ayla McDowell – South Carolina-EUA Taissa Queiroz – North Carolina-EUA Isa Ramona – Nika-RUS Gabriela Sossô – SESI/Araraquara-SP Lorena Barbosa – University San Francisco-EUA Thayná Silva – Celje-SVN Sassá Gonçalves – Sampaio-MA Iza Varejão – Syracuse-EUA Licinara – Corinthians-SP Manu Alves – IMG Academy-EUA Aline Moura – Beroe Zagora-BUL Heloísa Carrera – Ole Miss-EUA

O primeiro jogo, frente ao Chicago Sky, acontecerá no dia 2 de maio. As equipes entram quadra no Aton Rouge, na Louisiana, e bola laranja rola a partir das 16h (de Brasília). Já o duelo contra o Indiana Fever será no dia 4 do mesmo mês, em Iowa City, às 14h (de Brasília).