Wembanyama reposta vídeo que pede prisão de lenda da NBA

O francês astro da NBA e do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama repostou um vídeo de um homem pedindo a prisão de Karl Malone, um dos maiores jogadores da história da NBA.

A página oficial da NBA desejou feliz aniversário a um Top-22 da história da NBA, segundo o site americano Bleacher Report, Karl Malone. Porém o ala-pivô do Spurs, ironizou a publicação ao republicar um vídeo de uma pessoa pedindo a prisão do ex-jogador por conta de um episódio grave envolvendo que ele esteve.

Victor Wembanyama, jogador do San Antônio Spurs (Foto: Melissa Majchrzak/NBAE via Getty Images/AFP)

Polêmica envolvendo Karl Malone

Karl Malone esteve envolvido em um escândalo sexual quando tinha 20 anos. Na ocasião o ex-jogador do Utah Jazz engravidou uma menina de 13 anos. Malone negou a paternidade do filho durante anos, só se reconciliando com o filho á pouco tempo. Seu filho Demetress jogou por 5 temporadas na NFL em times como Buffalo Bils e Philadelphia Eagles. Karl Malone também teve duas filhas fora do seu casamento. As gêmeas Cheryl e Daryl jogaram basquete universitário, com Cheryl chegando a WNBA.

Carreira de Karl Malone

Apesar de nunca ter ganhado um título da NBA, o ex-ala-pivô do Utah Jazz chegou as finais duas vezes, ambas sendo derrotado pelo Chicago Bulls de Michael Jordan. Karl Malone é o terceiro maior pontuador da NBA de todos os tempos e o sétimo maior reboteiro.

Karl Malone (Foto: AFP)

Lesão de Wembanyama

Wemby teve uma lesão no ombro em fevereiro e perdeu quase metade da temporada. A equipe do San Antonio Spurs conseguiu 34 vitórias e 48 derrotas na temporada regular e terminou na 13ª colocação da Conferência Oeste. A equipe não se classificou para os playoffs na temporada.

O jogador do Spurs deve retornar aos Estados Unidos nas próximas semanas, onde inicia a preparação para sua terceira temporada na NBA, agora com expectativas ainda mais elevadas após a chegada de reforços e pelas escolhas no draft feitas pelo Spurs.