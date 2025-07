Stephen Curry está perto de quebrar recorde de Michael Jordan na NBA

O armador de 37 anos do Golden State Warriors, Stephen Curry, pode na próxima temporada ultrapassar o maior jogador da história da NBA, Michael Jordan, e se tornar o jogador com mais partidas de 40 pontos ou mais após os 30 anos.

Em fevereiro Stephen Curry bateu um recorde da franquia de São Francisco. O armador se tornou o primeiro jogador do Golden State Warriors na história da NBA a atingir a marca de 20 pontos em 700 jogos. Nesse jogo Stephen Curry também empatou com Michael Jordan como o armador que mais vezes marcou 20 ou mais pontos em um jogo após ter completado 35 anos.

Stephen Curry já é um dos jogadores mais impactantes desse século na NBA. Recentemente o site americano, Bleacher Report divulgou a lista dos 100 maiores jogadores da história da NBA, e o ídolo do Golden State Warriors entrou no Top-10 a frente de nomes como Kobe Bryant, Kevin Durant, Kevin Garnett, entre outros grandes nomes da NBA.

Stephen Curry fala sobre aposentadoria

Em uma entrevista ao canal Complex Sports, um dos maiores jogadores de todos os tempos da NBA, Stephen Curry falou sobre sua aposentadoria. Aos 37 anos, o astro do Golden State Warriors disse que o fim da sua carreira não está perto.

— Estou meio que encarando isso em blocos de dois anos… Só quero estar em uma posição em que eu possa dizer que fiz tudo o que pude — disse o jogador — Não estou nem perto [de me aposentar] — concluiu o armador do Golden State Warriors.

Com quatro títulos da NBA, dois prêmios de MVP da temporada regular e um de MVP das Finais, Stephen Curry não apenas colecionou troféus, mas revolucionou o jogo. Sua habilidade única nos arremessos de três pontos forçou todas as equipes da liga a se adaptarem, criando uma nova era no basquete.