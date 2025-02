NBA All-Star: campeão do torneio de enterradas supera Michael Jordan

Mac McClung, do Orlando Magic, venceu o torneio de enterradas do All-Star Game da NBA pelo terceiro ano consecutivo, feito inédito na história da liga. Com a vitória na noite de sábado (15), o atleta ainda superou o lendário Michael Jordan, que levou a disputa duas vezes (1987 e 1988), e igualou o recordista Nate Robinson, ganhador em 2006, 2009 e 2010.

O armador de 26 anos ainda conseguiu a vitória em grande estilo: foram quatro notas perfeitas (50 pontos) na edição deste ano. McClung começou com uma enterrada reversa saltando sobre um carro, seguida de um salto sobre um homem, uma enterrada com duas bolas e um pulo por cima de um atleta de incríveis 2,10m de altura. Veja abaixo as dunks que levaram o atleta ao tricampeonato.

Apesar de já ter marcado seu nome na história através da dominância no torneio de enterradas, McClung só disputou cinco jogos da NBA na carreira. O atleta costuma atuar na G-League, a liga de desenvolvimento, no qual representa o Osceola Magic, filiado ao Orlando Magic.

Outros torneios do NBA All-Star Game

O torneio de enterradas não foi a única atração de sábado (15) no All-Star Game da NBA. O desafio de arremessos de três pontos foi vencido por Tyler Herro, do Miami Heat, que superou Buddy Hield, do Golden State Warriors, na rodada final. O armador anotou 24 pontos para faturar o título. Hield havia feito 31 pontos no primeiro round, igualando o recorde do companheiro Stephen Curry, mas não conseguiu repetir o desempenho na decisão.

Agora disputado em equipes, o torneio de habilidades foi vencido pela dupla Evan Mobley e Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers. O desafio combina velocidade, condução de bola, passe e arremessos. Os vencedores terminaram o circuito em pouco mais de um minuto, superando na final Draymond Green e Moses Moody, do Golden State Warriors.

