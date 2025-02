Para dar sequência ao fim de semana das estrelas, o NBA All-Star Weekend contará com uma noite cheia de atividades. Neste sábado (15), dois eventos preparam os fãs do esporte para o show principal da noite, que consiste em três minitorneios: o desafio de habilidades, o torneio de 3 pontos e torneio de enterradas. O treino das estrelas está agendado para às 16h (de Brasília) e abre o dia, seguido por um confronto universitário especial, às 19h (de Brasília), ambos transmitidos pelo streaming NBA League Pass. Fechando o All-Star Saturday Night", os concursos contarão com transmissão exclusiva da ESPN, em TV fechada e através do Disney+, além da própria liga norte-americana. ➡️Clique para assistir no Disney+

Astros da NBA se lesionam e estão fora do All-Star Game 2025

Como é o Desafio de habilidades da NBA?

O NBA Skills Challenge é um desafio que testa diversas habilidades específicas do jogador, como dribles, precisão de passes e arremesso. Para o primeiro torneio de sábado (15), quatro equipes formadas por dois atletas competem em uma série de mini testes. Os dois melhores times se enfrentam em uma final: o primeiro grupo a conseguir uma cesta do meio da quadra vence.

Confira as quatro equipes do Desafio de habilidades

Como é o Torneio de 3 Pontos?

Campeão dos últimos dois anos, Damian Lillard volta para o NBA All-Star para defender novamente o título no Torneio de 3 pontos. A competição é disputada por oito jogadores, que precisam acertar o máximo de arremessos do perímetro em até um minuto. Na quadra, o competidor terá cinco racks com cinco bolas cada. Quatro deles contêm quatro bolas de um ponto e uma valendo dois, enquanto um rack é formado só por bolas especiais, conhecidas como "money ball". "Nova aquisição", há também duas bolas de longa distância valem três pontos. Os três melhores avançam à final, onde o maior pontuador leva o título.

Confira os participantes

Torneio de enterradas

O último minitorneio da noite de sábado (15) será o de enterradas, em que quatro jogadores precisarão mostrar precisão, criatividade e explosão para conquistar a nota máxima. Na disputa, cada competidor apresenta duas enterradas, que serão avaliadas de 1 a 10 por um painel de ex-jogadores e lendas do basquete. Assim, os maiores pontuadores do primeiro round disputam a final.

Confira os jogadores do Torneio de enterradas do NBA All-Star 2025

Mac McClung, do Osceola Magic Matas Buzelis, do Chicago Bulls Stephon Castle, do San Antonio Spurs Andre Jackson Jr., do Milwaukee Bucks

Saiba horário e onde assistir aos torneios do NBA All-Star Saturday Night

Treino do NBA All-Star

📆 Data: sábado, 15 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🌏 Local: Oakland Arena

📺 Onde assistir: NBA League Pass

Morehouse College x Tuskegee University

📆 Data: sábado, 15 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🌏 Local: Oakland Arena

📺 Onde assistir: NBA League Pass

Torneios de habilidade, 3 pontos e enterradas

📆 Data: sábado, 15 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: 22h (de Brasília)

🌏 Local: Chase Center

📺 Onde assistir: ESPN, Disney+ e NBA League Pass

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte