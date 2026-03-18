Thunder é o primeiro time a se classificar aos playoffs da NBA 2025/26

O Oklahoma City Thunder assegurou, nesta terça-feira (17), uma das seis primeiras posições da Conferência Oeste da NBA 2025/26 ao vencer o Orlando Magic por 113 a 108, fora de casa, na Flórida. Com a vitória, o atual campeão garantiu presença nos playoffs com 13 rodadas de antecedência, tornando-se a primeira equipe da temporada a confirmar classificação.

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A vitória marcou a nona consecutiva do Thunder, que agora soma impressionantes 54 triunfos e apenas 15 derrotas, consolidando a liderança da Conferência Oeste. Esta será a 13ª participação da franquia nos playoffs desde 2010, o segundo maior número da liga no período.

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Shai Gilgeous-Alexander brilha com 40 pontos

O astro Shai Gilgeous-Alexander comandou a equipe, registrando 40 pontos em 14 de 27 arremessos, incluindo três cestas de três pontos. O canadense de 27 anos também somou cinco rebotes, quatro roubos de bola e duas assistências, ampliando sua sequência para 129 jogos consecutivos com mais de 20 pontos, um novo recorde pessoal.

— Começamos bem, mas depois o carro saiu da estrada por um tempo e é isso que as grandes equipes fazem: encontram uma maneira de voltar ao caminho, entrar no jogo e vencer quando as fichas estão contra você. E fizemos isso esta noite.

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Chet Holmgren também teve atuação de destaque, com 20 pontos e 12 rebotes.

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Lance inusitado envolve tênis no segundo quarto

O jogo teve uma cena curiosa no segundo quarto: Alex Caruso, ala-armador do Thunder, tentou bloquear a bola usando seu próprio tênis. Tristan da Silva, do Magic, avançava pelo garrafão quando Caruso, sem calçado, segurou o tênis com a mão e tentou desarmar o adversário. A arbitragem invalidou a jogada: o Magic recebeu dois pontos, Tristan da Silva foi punido com falta técnica e converteu o lance livre.

Tradução: "Alex Caruso acabou recebendo uma falta técnica por usar o sapato nessa jogada".

Outros resultados da rodada

Enquanto o Thunder comemorava, outras equipes também se destacaram. O San Antonio Spurs venceu o Sacramento Kings por 132 a 104 e consolidou a segunda posição no Oeste. O Minnesota Timberwolves superou o Phoenix Suns por 116 a 104.

No Leste, o Detroit Pistons manteve a liderança com triunfo sobre o Washington Wizards por 130 a 117, marcando a 13ª derrota consecutiva do adversário. A vitória, no entanto, foi ofuscada pela lesão do armador Cade Cunningham, que deixou a quadra no primeiro quarto com problema nas costas.

O New York Knicks garantiu o terceiro lugar no Leste ao derrotar o Indiana Pacers por 136 a 110. O Pacers, vice-campeão do ano passado, acumula agora 14 derrotas consecutivas para o rival, encerrando o período da temporada com campanha de 15/54.

Cade Cunningham reage após colisão com Tre Johnson durante jogo entre Pistons e Wizards em Washington (Foto: Patrick Smith/Getty Images/AFP)

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