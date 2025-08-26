Veja quais recordes históricos LeBron James pode bater nessa temporada da NBA

Perto do início da temporada 25/26 da NBA, LeBron James está perto de bater recordes na maior liga de basquete do mundo. Atuando pelo Los Angeles Lakers aos 40 anos, o "Rei" não apenas se tornará o primeiro atleta a disputar 23 temporadas, como também está na mira de recordes expressivos que podem consolidar ainda mais seu legado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

LeBron James e JJ Redick na NBA (Foto: AFP)

LeBron está a aproximadamente 350 arremessos de ultrapassar o lendário Kareem Abdul-Jabbar, que detém o recorde. A longevidade do astro também o coloca em posição de se tornar o jogador com mais partidas disputadas em temporadas regulares. Para isso, ele precisará entrar em quadra em 51 jogos, superando a marca de Robert Parish.

A evolução de James ao longo de sua carreira também fica evidente em outras estatísticas. O ala está a apenas dois arremessos de três pontos de superar Reggie Miller, um dos maiores especialistas no fundamento, para assumir a sexta posição no ranking de todos os tempos neste quesito.

continua após a publicidade

Charles Barkley defende saída de LeBron do Lakers: ‘Não tem levado o time ao sucesso’

O ex-jogador da NBA, Charles Barkley, causou polêmica ao falar sobre o futuro de LeBron James com a camisa do Los Angeles Lakers. O veterano, que passou a ter um papel secundário na franquia com a chegada de Luka Dončić, foi o tema central do desabafo de Barkley.

— LeBron vai ter que deixar o Lakers e seguir em frente em algum momento. É o que é, sabe? Mesmo com bons números, ele não tem levado o time ao sucesso nos últimos quatro anos. Agora, o Lakers é de Luka. Você não faz uma troca por Dončić, dá todo esse dinheiro, para que o time não seja dele — comentou Barkley.

continua após a publicidade

O astro de 40 anos de idade receberá cerca de US$ 52,6 milhões em salários em 2025/26 e era o jogador com o salário mais alto do elenco. No entanto, Dončić assinou uma extensão de contrato em agosto e receberá US$ 165 milhões nos próximos três anos, tornando-se o mais bem pago da equipe.