NBA: Tyrese Haliburton atualiza fãs sobre lesão

Tyrese Haliburton, ala-armador do Indiana Pacers, atualizou os fãs sobre seu processo de recuperação. O jogador, que sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles durante as finais da temporada 2024/25 da NBA, falou sobre como lida com sua saúde mental em um período tão difícil.

— Eu estou andando com uma bota protetora agora. Então, estou cada vez mais perto de voltar a caminhar com tênis. Isso é empolgante para mim, pois é uma nova conquista. Alcançar cada objetivo é um processo de dia a dia e, por isso, são pequenas vitórias e avanços que me fortalecem. Tenho dias bons e ruins, mas preciso viver todos ao seu tempo — detalhou o jogador durante uma entrevista para a agência Reuters.

A franquia já anunciou que o ala não volta para a próxima temporada e que deve focar 100% na sua recuperação.

— É claro que gostaria de estar bom para jogar amanhã, mas isso vai levar tempo. O time já disse que não jogo a próxima temporada, então não devo ter pressa. A meta é voltar quando estiver recuperado, mas nada de ‘o mais rápido possível’ ou coisa do tipo. Não quero retornar abaixo do meu máximo, então preciso respeitar o processo. Tenho que dar tempo ao tempo — completou.

Tyrese Haliburton em ação pelo Indiana Pacers na NBA (Foto: GARY DINEEN / AFP)

Saúde mental

Na temporada, foram registrados oito casos de lesão no Tnedão de Aquiles, considerado o maior número da história da liga. Por se tratar de um problema sério que demanda, pelo menos, um ano para uma recuperação completa, o jogador busca se manter ocupado nesta pré-temporada e prioriza a saúde mental.

— Para mim, o mais importante é manter a minha saúde mental no momento. Tento achar coisas para fazer e, com isso, manter a mente ocupada. Mas é claro que, quando estou sozinho, é impossível não pensar em tudo o que ocorreu. Foi uma droga. Estou pronto, no entanto, para lutar e retomar de onde paramos. Vou lutar para voltar a ter a chance de ser campeão — completou.

