Transmissão da rodada natalina na NBA terá personagens da Disney

A ESPN exibirá o "Dunk the Halls" (em tradução livre, "molhando os corredores") na partida entre New York Knicks e Cleveland Cavaliers, marcada para as 14h (de Brasília). O especial, que mistura basquete e animação, terá a presença de personagens icônicos da Disney, como Mickey, Minnie, Stitch e Pato Donald. A transmissão do especial será na ESPN e no streaming Disney+

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

No ano passado, a iniciativa viralizou. O Pato Donald, que representou o jogador Mikal Bridges, encerrou o jogo com impressionantes 41 pontos.

"Dunk the halls" animação especial da ESPN para a rodada de Natal da NBA (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

Astros em quadra

A lista de jogos do Natal costuma contar com nomes habituados a passar o feriado em quadra. Veteranos como LeBron James, do Los Angeles Lakers, e Stephen Curry, do Golden State Warriors, são presenças confirmadas. O astro dos Lakers fará sua 19ª participação, um recorde absoluto na história da liga, enquanto o camisa 30 dos Warriors chega à sua 12ª aparição natalina.

Além dos gigantes, o público verá novas potências do Oeste em ação. O atual campeão Oklahoma City Thunder, liderado por Shai Gilgeous-Alexander, e o San Antonio Spurs, do fenômeno Victor Wembanyama, são algumas das atrações. O New York Knicks, que chega embalado após conquistar o título da NBA Cup na semana passada, também é destaque nesta rodada especial.

Agenda de Natal na NBA