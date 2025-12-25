Transmissão da rodada natalina na NBA terá personagens da Disney
Personagens farão parte de animação
A ESPN exibirá o "Dunk the Halls" (em tradução livre, "molhando os corredores") na partida entre New York Knicks e Cleveland Cavaliers, marcada para as 14h (de Brasília). O especial, que mistura basquete e animação, terá a presença de personagens icônicos da Disney, como Mickey, Minnie, Stitch e Pato Donald. A transmissão do especial será na ESPN e no streaming Disney+
No ano passado, a iniciativa viralizou. O Pato Donald, que representou o jogador Mikal Bridges, encerrou o jogo com impressionantes 41 pontos.
Astros em quadra
A lista de jogos do Natal costuma contar com nomes habituados a passar o feriado em quadra. Veteranos como LeBron James, do Los Angeles Lakers, e Stephen Curry, do Golden State Warriors, são presenças confirmadas. O astro dos Lakers fará sua 19ª participação, um recorde absoluto na história da liga, enquanto o camisa 30 dos Warriors chega à sua 12ª aparição natalina.
Além dos gigantes, o público verá novas potências do Oeste em ação. O atual campeão Oklahoma City Thunder, liderado por Shai Gilgeous-Alexander, e o San Antonio Spurs, do fenômeno Victor Wembanyama, são algumas das atrações. O New York Knicks, que chega embalado após conquistar o título da NBA Cup na semana passada, também é destaque nesta rodada especial.
Agenda de Natal na NBA
- New York Knicks x Cleveland Cavaliers - 14h (de Brasília) -
- Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs - 16h30 (de Brasília)
- Golden State Warriors x Dallas Mavericks - 19h (de Brasília)
- Los Angeles Lakers x Houston Rockets - 22h (de Brasília)
- Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves - 0h30 (de Brasília)
