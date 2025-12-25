menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

Transmissão da rodada natalina na NBA terá personagens da Disney

Personagens farão parte de animação

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 25/12/2025
13:12
Shai Gilgeous-Alexander foi eleito o MVP da NBA na temporada 2024/25 (Foto: Ethan Miller/AFP)
imagem cameraShai Gilgeous-Alexander foi eleito o MVP da NBA na temporada 2024/25 (Foto: Ethan Miller/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A ESPN exibirá o "Dunk the Halls" (em tradução livre, "molhando os corredores") na partida entre New York Knicks e Cleveland Cavaliers, marcada para as 14h (de Brasília). O especial, que mistura basquete e animação, terá a presença de personagens icônicos da Disney, como Mickey, Minnie, Stitch e Pato Donald. A transmissão do especial será na ESPN e no streaming Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

No ano passado, a iniciativa viralizou. O Pato Donald, que representou o jogador Mikal Bridges, encerrou o jogo com impressionantes 41 pontos.

➡️ Conheça os astros ex-NBA que vieram para o NBB nesta temporada
➡️ Jogador da NBA fica sem time e vira dono de equipe de pesca
➡️ O ano de ouro! Brasil domina o continente no profissional e no sub-17

continua após a publicidade
&quot;Dunk the halls&quot; animação especial da ESPN para a rodada de Natal da NBA (Foto: Divulgação/Redes Sociais)
"Dunk the halls" animação especial da ESPN para a rodada de Natal da NBA (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

Astros em quadra

A lista de jogos do Natal costuma contar com nomes habituados a passar o feriado em quadra. Veteranos como LeBron James, do Los Angeles Lakers, e Stephen Curry, do Golden State Warriors, são presenças confirmadas. O astro dos Lakers fará sua 19ª participação, um recorde absoluto na história da liga, enquanto o camisa 30 dos Warriors chega à sua 12ª aparição natalina.

Além dos gigantes, o público verá novas potências do Oeste em ação. O atual campeão Oklahoma City Thunder, liderado por Shai Gilgeous-Alexander, e o San Antonio Spurs, do fenômeno Victor Wembanyama, são algumas das atrações. O New York Knicks, que chega embalado após conquistar o título da NBA Cup na semana passada, também é destaque nesta rodada especial.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Agenda de Natal na NBA

    1.
  1. New York Knicks x Cleveland Cavaliers - 14h (de Brasília) -
    2. 2.
  2. Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs - 16h30 (de Brasília)
    3. 3.
  3. Golden State Warriors x Dallas Mavericks - 19h (de Brasília)
    4. 4.
  4. Los Angeles Lakers x Houston Rockets - 22h (de Brasília)
    5. 5.
  5. Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves - 0h30 (de Brasília)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias