LeBron James após derrota: 'os turnovers foram a nossa kriptonita'

LeBron James, ala do Los Angeles Lakers, admitiu a má atuação do time após a derrota por 115 a 96 para o Houston Rockets, no quarto jogo da série de playoffs da Conferência Oeste da NBA 2025/26 neste domingo (26). Apesar do resultado, a equipe de Los Angeles ainda lidera o confronto por 3 a 1.

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LeBron critica erros de ataque

O principal problema dos Lakers foi o alto número de turnovers. A equipe cometeu 23 erros de posse ao longo da partida, fator apontado por LeBron como decisivo para o resultado negativo:

— Sabíamos antes da série que precisávamos proteger a bola contra eles. Os 23 turnovers foram a nossa kriptonita, afirmou o astro.

LeBron também assumiu responsabilidade direta pelo desempenho. O camisa 23 terminou o jogo com apenas 10 pontos, nove assistências e oito turnovers, além de converter somente dois dos nove arremessos tentados.

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— Começou comigo. Meus erros foram inaceitáveis. Precisamos fazer um trabalho melhor na quarta-feira, completou.

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Expulsões marcaram a partida

O confronto também teve momentos de tensão, com duas expulsões do lado dos Lakers. DeAndre Ayton deixou a quadra no terceiro quarto após acertar Alperen Şengün com uma cotovelada. Já Adou Thiero foi expulso no período final após confusão com Aaron Holiday, que também recebeu punição.

LeBron discordou da decisão envolvendo Ayton. Segundo ele, o pivô apenas se preparava para o contato físico no lance. O astro também afirmou ter ficado irritado com a expulsão de Thiero.

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Jarred Vanderbilt e Jake Laravia, do Lakers, fazem o box out contra Jabari Smith Jr., do Rockets, no jogo quatro da primeira rodada dos playoffs da NBA (Foto: Logan riely/Nbae via getty images/Afp)<br>

Problemas ofensivos e chance de fechar série

Além dos turnovers, os Lakers tiveram baixo aproveitamento nos arremessos de três pontos. A equipe converteu apenas cinco das vinte e duas tentativas do perímetro, com 22,7% de acerto.

Mesmo com a derrota, Los Angeles segue em situação confortável na série e terá nova oportunidade de garantir a classificação na próxima quarta-feira (29), novamente em casa.

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