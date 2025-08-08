menu hamburguer
NBA: Shai Gilgeous-Alexander é homenageado e ganha chave da cidade no Canadá

O evento teve a presença de milhares de pessoas

Shai Gilgeous-Alexander
imagem cameraShai Gilgeous-Alexander( Foto: Vaughn Ridley / AFP)
Isabella Zuppo
São Paulo (SP)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 08/08/2025
14:40
O jogador mais valioso da temporada 2024/25 da NBA, Shai Gilgeous-Alexander foi homenageado na última quinta-feira (7) ao receber a chave da cidade de Hamilton, sua terra natal, na província de Ontario, no Canadá. A prefeita da cidade, Andrea Horwath, estava presente no evento e anunciou que uma das ruas terá o nome do camisa 2.

- Enquanto eu crescia viajando pelo mundo, para inúmeros estados, cidades e países, as pessoas sempre perguntavam de onde eu era. Eu tinha orgulho de deixar todos saberem que eu era de Hamilton - disse, orgulhoso.

- Hamilton é diferente de todas as outras cidades de Ontário. Os hamiltonianos carregam um senso de garra, determinação, orgulho e energia diferente do resto da província e, honestamente, eu não conseguia me esquivar disso. Levo isso comigo todos os dias e para onde quer que eu vá, então vocês podem imaginar a alegria avassaladora que senti quando descobri que estava ganhando uma chave da cidade que amo e uma rua com meu nome -completou.

Shai foi eleito MVP da temporada, conquistou o título com Thunder e também a taça de MVP das finais. Apenas quatro jogadores conseguiram vencer os três troféus em um único ano, Shai, Kareem Abdul-Jabar, Michael Jordan e Shaquille O'Neal.

Shai Gilgeous-Alexander Jaylen Brown
Shai em ação pelo Thunder na NBA (Foto: Zach Beeker / AFP)

Quando começa a temporada 2025/26 da NBA?

A temporada 2025/26 da NBA começa em 21 de outubro. Após 82 jogos na temporada regular, os playoffs se iniciam em 18 de abril de 2026, logo após a conclusão do torneio de play-in, que acontece entre 14 e 17 de abril de 2026.

