Novidade no Warriors? Irmão de Curry deve assinar contrato na NBA

O repórter Shams Charania, da ESPN, informou no último domingo (30) que o Golden State Warriors assinará um contrato com Seth Curry, irmão de Stephen, nesta segunda-feira (1), válido pelo restante da campanha de 2025/26 da NBA.

A chegada do irmão já era esperada desde o início da temporada, mas, segundo o jornalista, o motivo da demoradoi que Steh participou do campo de treinamento da franquia, mas foi dispensado pouco antes da temporada devido às restrições financeiras da equipe.

-Os Warriors estão limitados pelo 'segundo avental' [o limite máximo de folha salarial mais rigoroso da NBA], o que significava que eles só poderiam manter 14 jogadores no início da temporada, a fim de criar espaço salarial proporcional suficiente para adicionar Seth Curry na 15ª vaga vaga do elenco - detalhou Charania.

Enquanto o camisa 30 é considerado por muitos como o maior arremessador da história da NBA, Seth também é um especialista nesse tipo de arremesso. Quando atuava pelo Charlotte Hornets na temporada passada, liderou a liga em aproveitamento nas bolas de três, com 45,6%,

Além dos Hornets, Seth jogou pelo: Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Sacramento Kings, Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets e Hornets.

Irmãos Seth e Stephen Curry jogando pela NBA (Foto: Reprodução/@sdotcurry)

Warriors define prazo para retorno de Stephen Curry na NBA

Durante a partida contra o Hounton Rockets, o craque dos Warriors sentiu a coxa e após a realização de exames, ficou definido que o atleta desfalcará a equipe por uma semana para se dedicar ao tratamento e recuperação.

Mesmo assim, a ausência do astro de 37 anos preocupa. Nesta temporada, o Golden State obteve somente uma vitória em quatro partidas disputadas sem Curry. O desempenho histórico da equipe também é desfavorável: desde a chegada do jogador, foram 92 vitórias em 247 jogos sem sua presença, resultando em um aproveitamento de apenas 37%.