Seguindo as regras? Veja os lances de segunda (1) na NBA
Acompanhe com o Lance! os destaques na noite da NBA
- Matéria
- Mais Notícias
A noite anterior de NBA teve de tudo, gente que jogou com o regulamento debaixo do braço, passes duvidosos, show de Cade Cunningham e muito entretenimento nessa liga que é um espetáculo diário. Confira os destaques da noite.
Astro da NBA usa camisa do Flamengo após título da Libertadores; veja o vídeo
Mais Esportes
Novidade no Warriors? Irmão de Curry deve assinar contrato na NBA
Mais Esportes
NBA Cup 2025: classificados e chaveamento do mata-mata
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Uma falta por favor?
Giannis Antetokounmpo protagonizou uma cena curiosa na partida contra o Washington Wizards. É fato que o camisa 34 do Bucks sofre com faltas não apitadas em muitos jogos, mas ele chegou ao ponto de, literalmente, pedir ao juiz que marcasse lances que considerava irregulares. O episódio inusitado marcou a vitória dos Wizards. A pergunta que fica: era falta ou não?
➡️ Astro da NBA usa camisa do Flamengo após título da Libertadores; veja o vídeo
➡️ Michael Jordan ou LeBron James? Tiago Splitter elege GOAT da NBA
Que espécie de rebote é esse?!
O feito inacreditável de Desmond Bane no jogo entre Orlando Magic e Bulls gerou repercussão e questionamentos nas redes sociais. Apesar de sua atuação de gala, o que chamou a atenção foi seu senso de "parceria" extremo: se os adversários não pontuam, ele "ajuda". Após uma tentativa de arremesso, o que seria um rebote para Bane se transformou em uma cesta contra! Um exemplo, no mínimo, de solidariedade.
➡️ Novidade no Warriors? Irmão de Curry deve assinar contrato na NBA
➡️ NBA Cup 2025: classificados e chaveamento do mata-mata
Está tudo liberado em Detroit
Cade Cunningham, a cada jogo, consolida seu status de estrela do Pistons, líder da Conferência Leste. O camisa 2 de Detroit demonstrou grande superioridade, dominando a defesa do Atlanta Hawks e garantindo o placar com essa jogada de pura insanidade.
De outro ângulo fica ainda mais bonito.
Aura em seu nível máximo
No duelo entre Nets e Charlotte Hornets, Danny Wolf deixou sua marca ao "posterizar" Miles Bridges dentro de casa. O lance impressionante gerou euforia e a vibração de todos, dentro e fora da quadra, com a "aura" do camisa 2 do Brooklyn.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Confira os resultados da noite de segunda-feira (1) na NBA
Detroit Pistons 99 x 98 Atlanta Hawks
Indiana Pacers 119 x 135 Cleveland Cavaliers
Washington Wizards 129 x 126 Milwaukee Bucks
Indiana Pacers 95 x 97 Toronto Raptors
Orlando Magic 125 x 120 Chicago Bulls
Brooklyn Nets 116 x 103 Charlotte Hornets
Miami Heat 140 x 123 Los Angeles Clippers
Denver Nuggets 121 x 131 Dallas Mavericks
Utah Jazz 133 x 125 Houston Rockets
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias