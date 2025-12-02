Seguindo as regras? Veja os lances de segunda (1) na NBA

A noite anterior de NBA teve de tudo, gente que jogou com o regulamento debaixo do braço, passes duvidosos, show de Cade Cunningham e muito entretenimento nessa liga que é um espetáculo diário. Confira os destaques da noite.

Uma falta por favor?

Giannis Antetokounmpo protagonizou uma cena curiosa na partida contra o Washington Wizards. É fato que o camisa 34 do Bucks sofre com faltas não apitadas em muitos jogos, mas ele chegou ao ponto de, literalmente, pedir ao juiz que marcasse lances que considerava irregulares. O episódio inusitado marcou a vitória dos Wizards. A pergunta que fica: era falta ou não?

Que espécie de rebote é esse?!

O feito inacreditável de Desmond Bane no jogo entre Orlando Magic e Bulls gerou repercussão e questionamentos nas redes sociais. Apesar de sua atuação de gala, o que chamou a atenção foi seu senso de "parceria" extremo: se os adversários não pontuam, ele "ajuda". Após uma tentativa de arremesso, o que seria um rebote para Bane se transformou em uma cesta contra! Um exemplo, no mínimo, de solidariedade.

Está tudo liberado em Detroit

Cade Cunningham, a cada jogo, consolida seu status de estrela do Pistons, líder da Conferência Leste. O camisa 2 de Detroit demonstrou grande superioridade, dominando a defesa do Atlanta Hawks e garantindo o placar com essa jogada de pura insanidade.

De outro ângulo fica ainda mais bonito.

Aura em seu nível máximo

No duelo entre Nets e Charlotte Hornets, Danny Wolf deixou sua marca ao "posterizar" Miles Bridges dentro de casa. O lance impressionante gerou euforia e a vibração de todos, dentro e fora da quadra, com a "aura" do camisa 2 do Brooklyn.

Confira os resultados da noite de segunda-feira (1) na NBA

Detroit Pistons 99 x 98 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 119 x 135 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 129 x 126 Milwaukee Bucks

Indiana Pacers 95 x 97 Toronto Raptors

Orlando Magic 125 x 120 Chicago Bulls

Brooklyn Nets 116 x 103 Charlotte Hornets

Miami Heat 140 x 123 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 121 x 131 Dallas Mavericks

Utah Jazz 133 x 125 Houston Rockets