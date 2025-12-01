NBA Cup 2025: classificados e chaveamento do mata-mata

A fase classificatória da NBA Cup chegou ao fim e os confrontos já estão definidos. As quartas acontecem entre os dias 9 e 10 de dezembro, as semi finais no dia 13 e a final está marcada para o dia 16, às 22h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Na conferência Oeste, os classificados foram Oklahoma City Thunder (4 vitórias e 75 de saldo), Los Angeles Lakers (4 vitórias e 46 de saldo), San Antonio Spurs (3 vitórias e 26 de saldo) e Phoenix Suns (3 vitórias e 31 de saldo).

No Leste, o líder foi o Orlando Magic (4 vitórias e 64 de saldo), seguido pelo Toronto Raptors (4 vitórias e 55 de saldo), New York Knicks (3 vitórias e 35 de saldo) e Miami Heat (3 vitórias e 49 de saldo, mas desvantagem no confronto direto contra os Knicks).

continua após a publicidade

Veja os confrontos

Thunder x Suns - 10 de dezembro - 21h30

- 10 de dezembro - 21h30 Lakers x Spurs - 10 de dezembro - meia noite

- 10 de dezembro - meia noite Magic x Heat - 09 de dezembro - 20h

- 09 de dezembro - 20h Raptors x Knicks - 09 de dezembro - 22h30

➡️Antetokounmpo chega à marca de 21 mil pontos na NBA

Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo comemoram título da NBA Cup com o Milwaukee Bucks (Foto: Stephen Gosling / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

O que é a NBA Cup?

Criado em 2023 como parte do plano da liga de trazer mais dinamismo à temporada regular, o torneio segue com o mesmo formato: os 30 times da NBA são divididos em seis grupos, sendo três por conferência, e disputam partidas que contam tanto para a Copa quanto para a temporada regular. Os vencedores de cada grupo e os dois melhores segundos colocados avançam para a fase eliminatória, que inclui quartas, semifinal e final.

Na primeira edição da NBA Cup, em 2023, o Los Angeles Lakers saiu com o troféu. Liderados por LeBron James e Anthony Davis, a equipe derrotou o Indiana Pacers na grande decisão, em Las Vegas. O campeão da edição passada foi o Milwaukee Bucks, com Giannis Antetokounmpo e Lillard enfrentando o time que seria campeão da NBA na temporada, o Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander.

continua após a publicidade

O time campeão da NBA Cup garante US$ 500 mil por jogador, além de bônus para treinadores e membros da comissão técnica.