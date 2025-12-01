menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Antetokounmpo chega à marca de 21 mil pontos na NBA

O grego alcançou a marca após o jogo

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 01/12/2025
11:56
Giannis Antetokounmpo mandando a torcida dos Pacers ficarem em silêncio após ele virar o jogo no game winner (Foto: Pepper Robinson / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
imagem cameraGiannis Antetokounmpo mandando a torcida dos Pacers ficarem em silêncio após ele virar o jogo no game winner (Foto: Pepper Robinson / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Giannis Antetokounmpo alcançou mais uma marca histórica na NBA. O ala-pivô atingiu os 21 mil pontos em temporada regular no último domingo (30), após a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Brooklyn Nets por 116 a 99.

continua após a publicidade

A cesta que garantiu o ponto de número 21.000 ocorreu numa enterrada de Antetokounmpo a oito minutos do fim do segundo quarto, demonstrando a rapidez com que o astro alcança seus marcos. Veja o lance e a comemoração no Fiserv Forum, em Milwaukee.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Aos 30 anos, Giannis foi o cestinha da partida contra o Nets, com 29 pontos, e entrou para o ranking de jogadores mais novos a atingir os 21 mil pontos.

continua após a publicidade

Ranking de jogadores mais novos a atingir os 21 mil pontos na NBAisabella

    1.
  1. LeBron James - 28 anos e 97 dias
    2. 2.
  2. Wilt Chamberlain - 29 anos e 184 dias
    3. 3.
  3. Kobe Bryant - 29 anos e 194 dias
    4. 4.
  4. Kevin Durant - 30 anos e 23 dias
    5. 5.
  5. Michael Jordan - 30 anos e 34 dias
    6. 6.
  6. Giannis Antetokounmpo - 30 anos e 358 dias

➡️Astro da NBA celebra o tetra do Flamengo na Libertadores

Giannis Antetokounmpo mandando a torcida dos Pacers ficarem em silêncio após ele virar o jogo no game winner (Foto: Pepper Robinson / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Giannis Antetokounmpo mandando a torcida dos Pacers ficarem em silêncio após ele virar o jogo no game winner (Foto: Pepper Robinson / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Irmãos no Bucks

Além de Giannis, outros dois Antetokounmpos jogam no Milwaukee Bucks nesta temporada. A franquia anunciou em outubro a contratação de Alex Antetokounmpo, unindo-se aos irmãos Giannis e Thanasis no Bucks. Este é um feito inédito: a primeira vez que três irmãos integram simultaneamente o mesmo time na história da NBA.

O vínculo de Alex com a organização dos Bucks não é recente. Entre 2022 e 2024, ele atuou pelo Wisconsin Herd, equipe afiliada do Milwaukee na G-League, liga de desenvolvimento da NBA. Naquele período, apenas Giannis fazia parte do elenco principal.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias