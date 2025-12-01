Antetokounmpo chega à marca de 21 mil pontos na NBA

Giannis Antetokounmpo alcançou mais uma marca histórica na NBA. O ala-pivô atingiu os 21 mil pontos em temporada regular no último domingo (30), após a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Brooklyn Nets por 116 a 99.

A cesta que garantiu o ponto de número 21.000 ocorreu numa enterrada de Antetokounmpo a oito minutos do fim do segundo quarto, demonstrando a rapidez com que o astro alcança seus marcos. Veja o lance e a comemoração no Fiserv Forum, em Milwaukee.

Giannis Antetokounmpo (29 points, 12-15 from the floor) surpassed 21,000 career regular season points in Milwaukee's W tonight!



Antetokounmpo (30y, 358d) becomes the sixth-youngest player to reach that total 👏💯 pic.twitter.com/lVVg7F2YCO — NBA (@NBA) November 30, 2025

Aos 30 anos, Giannis foi o cestinha da partida contra o Nets, com 29 pontos, e entrou para o ranking de jogadores mais novos a atingir os 21 mil pontos.

Ranking de jogadores mais novos a atingir os 21 mil pontos na NBA

1 . LeBron James - 28 anos e 97 dias 2 . Wilt Chamberlain - 29 anos e 184 dias 3 . Kobe Bryant - 29 anos e 194 dias 4 . Kevin Durant - 30 anos e 23 dias 5 . Michael Jordan - 30 anos e 34 dias 6 . Giannis Antetokounmpo - 30 anos e 358 dias

Giannis Antetokounmpo mandando a torcida dos Pacers ficarem em silêncio após ele virar o jogo no game winner (Foto: Pepper Robinson / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Irmãos no Bucks

Além de Giannis, outros dois Antetokounmpos jogam no Milwaukee Bucks nesta temporada. A franquia anunciou em outubro a contratação de Alex Antetokounmpo, unindo-se aos irmãos Giannis e Thanasis no Bucks. Este é um feito inédito: a primeira vez que três irmãos integram simultaneamente o mesmo time na história da NBA.

O vínculo de Alex com a organização dos Bucks não é recente. Entre 2022 e 2024, ele atuou pelo Wisconsin Herd, equipe afiliada do Milwaukee na G-League, liga de desenvolvimento da NBA. Naquele período, apenas Giannis fazia parte do elenco principal.