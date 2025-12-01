Antetokounmpo chega à marca de 21 mil pontos na NBA
O grego alcançou a marca após o jogo
Giannis Antetokounmpo alcançou mais uma marca histórica na NBA. O ala-pivô atingiu os 21 mil pontos em temporada regular no último domingo (30), após a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Brooklyn Nets por 116 a 99.
A cesta que garantiu o ponto de número 21.000 ocorreu numa enterrada de Antetokounmpo a oito minutos do fim do segundo quarto, demonstrando a rapidez com que o astro alcança seus marcos. Veja o lance e a comemoração no Fiserv Forum, em Milwaukee.
Giannis Antetokounmpo (29 points, 12-15 from the floor) surpassed 21,000 career regular season points in Milwaukee's W tonight!— NBA (@NBA) November 30, 2025
Antetokounmpo (30y, 358d) becomes the sixth-youngest player to reach that total 👏💯 pic.twitter.com/lVVg7F2YCO
Aos 30 anos, Giannis foi o cestinha da partida contra o Nets, com 29 pontos, e entrou para o ranking de jogadores mais novos a atingir os 21 mil pontos.
Ranking de jogadores mais novos a atingir os 21 mil pontos na NBAisabella
- LeBron James - 28 anos e 97 dias
- Wilt Chamberlain - 29 anos e 184 dias
- Kobe Bryant - 29 anos e 194 dias
- Kevin Durant - 30 anos e 23 dias
- Michael Jordan - 30 anos e 34 dias
- Giannis Antetokounmpo - 30 anos e 358 dias
Irmãos no Bucks
Além de Giannis, outros dois Antetokounmpos jogam no Milwaukee Bucks nesta temporada. A franquia anunciou em outubro a contratação de Alex Antetokounmpo, unindo-se aos irmãos Giannis e Thanasis no Bucks. Este é um feito inédito: a primeira vez que três irmãos integram simultaneamente o mesmo time na história da NBA.
O vínculo de Alex com a organização dos Bucks não é recente. Entre 2022 e 2024, ele atuou pelo Wisconsin Herd, equipe afiliada do Milwaukee na G-League, liga de desenvolvimento da NBA. Naquele período, apenas Giannis fazia parte do elenco principal.
