NBA: Kevin Durant rebate fãs sobre estreia no Rockets

O primeiro dia de jogos da temporada 2025/26 da NBA já traz um confronto polêmico: o recém-chegado do Houston Rockets, Kevin Durant, enfrenta seu antigo time e atual campeão da liga, o Oklahoma City Thunder. A rivalidade que marcou a saída do astro se reacendeu nas redes sociais, e o veterano não deixou barato.

Os torcedores do Thunder, que ainda guardam rancor do jogador que defendeu a franquia de 2008 a 2016, trocaram provocações na internet. Em um momento, um internauta sugeriu ao craque que deixasse a rede social para o bem de sua saúde mental. Durant rebateu:

— Como você sabe como está minha mente? — disse o ala.

Em outro comentário, um internauta perguntou:

— Onde estará sua mente na noite de estreia da NBA quando você vir o time que lhe deu tudo hastear um banner de campeão depois que você os deixou na mão? — escreveu o torcedor.

Em resposta, o camisa 7 provocou o fã do Thunder:

— Finalmente. Já faz dez anos. Era hora de ganharem um título (risos) — respondeu.

Kevin Durant após vencer o título da NBA com o Warriors (Foto: Andrew D. Bernstein / AFP)

Relembre a saída de Durant

Em 2016, o Thunder, liderado por Durant e Russell Westbrook, chegou às Finais da Conferência Oeste contra o Golden State Warriors. A equipe de Oklahoma abriu uma vantagem de 3 a 1 na série, mas acabou sofrendo a virada e foi eliminada.

Pouco tempo depois, Durant, que se tornaria agente livre, surpreendeu a todos ao assinar com o próprio time que o havia eliminado. O Golden State Warriors vinha de um recorde de 73 vitórias na temporada regular, o que fez muitos considerarem a decisão de Durant como a "rota mais fácil" para conquistar um título. Os torcedores sentiram que ele havia traído a equipe após quase uma década de dedicação, e a relação entre ele e a torcida se tornou hostil.