Pacers domina Thunder e força sétimo e último jogo na final da NBA

O Indiana Pacers venceu o Oklahoma City Thunder por 108 a 91, pela sexta partida da série na final da NBA, nesta quinta-feira (19), no Gainbridge Fieldhouse. Em grande noite de Andrew Nembhard e Pascal Siakam, Indy salvou a decisão, evitou o título do OKC e forçou o sétimo e último jogo para definir o campeão da liga norte-americana de basquete.

continua após a publicidade

➡️Atlanta Hawks define futuro de Trae Young para próxima temporada da NBA

A sétima e última partida da série entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers será realizada no domingo (22), no Paycom Center, em Oklahoma, às 21h (de Brasília).

🏀 Como foi Pacers x Thunder?

A partida começou com superioridade do Thunder, que abriu 10 a 2 logo nos primeiros minutos, com Chet Holmgren e Jalen Williams sendo os protagonistas do ataque. Porém, após tempo técnico, o Pacers reagiu e rapidamente empatou em 10 a 10, no brilho de Pascal Siakam. A virada não demorou para chegar e, com Obi Toppin e Andrew Nembhard, Indiana abriu 28 a 25 ao fim do primeiro quarto.

continua após a publicidade

Na sequência, o domínio do Indiana aumentou. Mesmo jogando com lesão muscular, Tyrese Haliburton apareceu na partida e embalou a equipe da casa, que abriu 51 a 35 restando três minutos para o fim do segundo quarto. No lado do Thunder, apenas Jalen Williams e Shai Gilgeous-Alexander pontuaram para a equipe no quarto inteiro (17), e viram o Pacers aumentarem a vantagem para 64 a 42, com Siakam levantando a torcida com enterrada e cesta no segundo final.

Enterrada de Pascal Siakam sobre Jalen Williams (Foto: A.J. Mast/AFP)

O terceiro quarto começou com diversos erros de ataque em ambos os lados, com a primeira pontuação acontecendo apenas no quarto minuto, com Haliburton, 66 a 42. O Thunder conseguiu reduzir a desvantagem para 73 a 54, após sequência de lances livres, mas o Pacers voltou a dominar a partida com Nembhard e abriu 90 a 30 para o último quarto.

continua após a publicidade

No quarto final, Indiana apenas administrou a vantagem e concretizou a vitória por 108 a 91 para empatar a final da NBA em 3 a 3. Com o resultado, a final da liga volta a ser disputada no sétimo e último jogo pela primeira vez após nove anos, quando o Cleveland Cavaliers derrotou o Golden State Warriors, fora de casa.

O Indiana Pacers venceu o Oklahoma City Thunder por 108 a 91 (Foto: Juan Ocampo/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte