NBA: Dona do Lakers vende parte majoritária da franquia

A família Buss, dona de 66% dos Los Angeles Lakers, acertou a venda de sua porcentagem para o CEO da holding TWG Global, Mark Walter. Os detalhes foram inicialmente divulgados pelo repórter Shams Charania, da ESPN norte-americana, nesta quarta-feira (18).

Venda do Los Angeles Lakers será a maior da história do basquete (Foto: Adam Pantozzi / NBAE / Getty Images via AFP)

O negócio seria o mais valioso da história do esporte, superando a venda do rival Boston Celtics. Isso porque, segundo o jornal Marca, valores iniciais do acordo giram em torno de US$ 10 bilhões (cerca de R$ 54,9 bilhões).

O novo proprietário da franquia, Mark Walter, também é dono do Los Angeles Dodgers (beisebol), além de ter porcentagens dos Los Angeles Sparks (basquete feminino), Chelsea (futebol), Billie Jean Cup (tênis), Cadillac (Fórmula 1) e da Liga Profissional de Hóquei Feminina.

Apesar da venda da franquia, Jeanie Buss, pessoa quem toma conta dos negócios da família, continuará em seu cargo atual como presidente mesmo sem ser dona da franquia. A executiva comanda o Lakers desde 2013, ano de morte de seu pai Jerry Buss — magnata americano que comprou o time em 1979 por US$ 67,5 milhões.

Além da venda, Lakers deve renovar com estrela

O Los Angeles Lakers faz suas primeiras movimentações para tentar manter o astro Luka Doncic na equipe por mais algumas temporadas. A proposta inicial gira em torno de US$ 165 milhões (R$ 930 milhões) por mais três anos de contrato.

Luka Doncic disputou seu primeiro jogo ao lado de LeBron James no Lakers. (Foto: Reprodução/X/@Lakers)

Após ser trocado pelo pivô Anthony Davis, o armador Luka Doncic, tem se destacado ao lado de LeBron James e afirmou se sentir muito confortável na equipe. Atualmente, ele tem um contrato válido até o fim da temporada 2025/26, com uma opção de renovação por mais um ano, o que o manteria no Lakers até 2027.