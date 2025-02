NBA: Lakers anunciam novo reforço após chegada de Luka Doncic

Após a bombástica troca envolvendo Luka Doncic, o Los Angeles Lakers realizou mais movimentações no mercado da NBA. Na última quarta-feira (5), a franquia enviou o jovem Dalton Knecht, Cam Reddish e uma escolha de draft em troca do pivô Mark Williams, do Charlotte Hornets.

continua após a publicidade

➡️ Fim da novela na NBA: Jimmy Butler é trocado e vai para o Golden State Warriors

Confira como ficou o cenário do trade entre as duas equipes:

Os Lakers recebem:

Mark Williams

Os Hornets recebem:

Dalton Knecht Cam Reddish Troca de escolha 2030 Escolha de primeira rodada de 2031 (desprotegida)

Williams chega para suprir uma carência na equipe, já alertada pelo técnico JJ Redick na preseason. Após a saída de Davis, envolvido na troca por Doncic, o único nome para o setor era Jaxson Hayes. Christian Wood, que seria outra alternativa, tem uma lesão de longo prazo e ainda não jogou na atual temporada.

O pivô de 2,13m se enquadra no perfil exigido pelo treinador. Além disso, é um atleta jovem e de boa projeção para o futuro. Nesta temporada, foram médias de 15,6 pontos, 9,6 rebotes e 1,2 bloqueios por jogo.

continua após a publicidade

Mark Williams é o novo jogador do Los Angeles Lakers (Foto: Kent Smith/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Já o Hornets segue reformulando o seu elenco. A franquia busca essa remodelação após resultados negativos em 2024/25. Com praticamente nenhuma chance de playoffs ou play-in, a diretoria começou a trazer peças novas e acumular capital de draft.

Knecht, de 23 anos, foi a escolha de primeira rodada do Lakers neste ano. O jovem acumula médias de 9,4 pontos e 3,1 rebotes em seu primeiro ano na liga. Já Reddish adiciona um pouco mais de experiência. O ala de 25 anos soma 3,3 pontos em média na temporada e teve poucas oportunidades na franquia de Los Angeles.

continua após a publicidade