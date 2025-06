NBA volta a ser decidida no jogo sete pela primeira vez em nove anos; relembre

O Indiana Pacers venceu o Oklahoma City Thunder por 108 a 91, pela sexta partida da série na final da NBA, nesta quinta-feira (19). Com o resultado, a decisão da liga norte-americana de basquete volta a ser disputado no sétimo e último jogo pela primeira vez desde 2016, quando o Cleveland Cavaliers derrotou o Golden State Warriors por 4 a 3.

A sétima e última partida da série entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers será realizada no domingo (22), no Paycom Center, em Oklahoma, às 21h (de Brasília).

Relembre a última vez

Em 2016, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors chegaram a final da NBA pelo segundo ano seguido — as equipes também fariam as finais dos dois anos seguintes — em clima de revanche para a franquia de Ohio. Com LeBron James e Kyrie Irving, o Cavs haviam sido superados em seis jogos pelo GSW de Stephen Curry, Klay Thompson e Andre Iguodala.

Na temporada regular, o Warriors fez a melhor campanha da história, com 73 vitórias e apenas nove derrotas. Além disso, viu Stephen Curry ser eleito o MVP da NBA de forma unânime, sendo o único até hoje. Nos Playoffs, dominou o Houston Rockets e o Portland Trail Blazers, mas sofreu para eliminar o Oklahoma City Thunder de Kevin Durant e Russell Westbrook em sete jogos.

Stephen Curry foi eleito MVP de 2016 de forma unânime (Foto: AFP)

Já o Cavaliers também liderou sua conferência, mas com campanha mais discreta que o Golden State, 57 vitórias e 25 derrotas. Nos Playoffs, varreu o Detroit Pistons e o Atlanta Hawks e eliminou o Toronto Raptors em seis jogos.

Nas duas primeiras partidas da final, duas vitórias do Golden State Warriors, em casa, com Shaun Livingston e Draymond Green liderando a equipe no ataque. Com a série indo à Ohio, o Cavaliers venceu a terceira partida, mas foi superado no jogo quatro com show de Curry e Thompson. Com o resultado, Cavs precisava fazer algo inédito na história: reverter um 3 a 1 na decisão.

Final da NBA de 2016 entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors (Foto: AFP)

Na quinta partida, LeBron e Kyrie combinaram para 82 pontos (41 cada) e sacramentaram a vitória do Cavaliers por 112 a 97, fora de casa. De volta a Cleveland, James voltou a marcar 41 pontos e o Cavs venceu o jogo seis por 115 a 101, forçando o sétimo e último jogo, na Oracle Arena, antiga casa do Warriors.

A partida final foi tensa, e com atuação história de LeBron James, com um dos maiores tocos da história sobre Iguodala, e cesta de três pontos de Kyrie Irving nos momentos finais, o Cleveland Cavaliers venceu por 93 a 89, fez história ao virar o 3 a 1 e conquistou a NBA pela primeira e única vez. LeBron foi eleito o MVP das finais.

Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors - Finais da NBA 2016 (Foto: Beck Diefenbach/AFP)

Últimas finais

Desde então, quatro finais foram decidias em seis jogos, três em cinco jogos e uma varrida. Confira as últimas finais:

2017: Golden State Warriors 4x1 Cleveland Cavaliers 2018: Golden State Warriors 4x0 Cleveland Cavaliers 2019: Golden State Warriors 2x4 Toronto Raptors 2020: Los Angeles Lakers 4x2 Miami Heat 2021: Phoenix Suns 2x4 Milwaukee Bucks 2022: Golden State Warriors 4x2 Boston Celtics 2023: Denver Nuggets 4x1 Miami Heat 2024: Dallas Mavericks 1x4 Boston Celtics

