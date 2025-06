Knicks quer a contratação do melhor jogador de defesa da NBA

A decisão do Memphis Grizzlies de negociar Desmond Bane surpreendeu toda a NBA e acendeu o alerta em várias franquias, que passaram a monitorar a situação de outros pilares do time, como Ja Morant e Jaren Jackson Jr. Caso o Grizzlies decida colocar Jackson Jr. no mercado, o New York Knicks surge como um dos principais interessados, vislumbrando uma movimentação que pode mudar os rumos da equipe.

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Kris Pursiainen, do ClutchPoints, o Knicks já observa Jackson Jr. há bastante tempo.

A franquia de Nova York, que recentemente adquiriu Karl-Anthony Towns, sonha em formar uma dupla de garrafão extremamente versátil e dominante, juntando o poder defensivo de Jackson com a qualidade ofensiva de Towns.

Knicks quer contratação de ala-pivô do Memphis

A possível negociação pode envolver nomes de peso. Pursiainen destacou que Mikal Bridges, atualmente no Knicks, seria peça-chave no negócio. Vale lembrar que o Memphis já tentou contratar Bridges em 2023, oferecendo quatro escolhas de primeira rodada ao Phoenix Suns. Isso indica que o interesse pelo ala ainda pode estar vivo, o que facilitaria as conversas.

Uma proposta hipotética circula nos bastidores e inclui o envio de Bridges, Mitchell Robinson, uma escolha de primeira rodada em 2026 (via Wizards) e três escolhas de segunda rodada (2025, 2026 e 2028) para Memphis.

Memphis quer negociar destaques individuais visando formar coletivo forte

Em contrapartida, os Knicks receberiam Jaren Jackson Jr., além de John Konchar e Vince Williams Jr., reforçando ainda mais seu elenco. Apesar das especulações, muitos analistas acreditam que o Grizzlies não irá abrir mão de Jackson Jr. tão facilmente.

O fato de o jogador não ter se classificado para nenhuma seleção All-NBA na última temporada reduziu seu valor contratual, permitindo a Memphis oferecer uma extensão mais acessível, considerada uma barganha no atual mercado. Por isso, as chances de negociação, ao menos no curto prazo, parecem remotas.