Chris Paul anuncia aposentadoria da NBA; relembre carreira

Astro da NBA, Chris Paul anunciou oficialmente a aposentadoria das quadras de basquete, aos 40 anos. Neste sábado (22), o jogador publicou um vídeo relembrando a carreira e, na legenda, oficializou a despedida.

Em julho deste ano, o atleta já havia dado indícios de que penduraria os tênis no início de 2026. Neste sábado, porém, Chris Paul confirmou a informação em uma rede sociail e disse que estaria grato por sua trajetória.

—De volta à Carolina do Norte!!! Que jornada… Ainda há tanto pela frente… GRATO por esta última!! — Escreveu Chris Paul.



Segundo informações divulgadas anteriormente em entrevista à jornalista Jemele Hill, o jogador irá se aposentar no fim desta temporada, a 21ª de sua carreira. Conforme o calendário divulgado pela NBA, Chris Paul jogará a última partida de sua trajetória profissional no dia 13 de abril. Em sua despedida, o atleta irá defender os Los Angeles Clippers, clube que vestiu a camisa entre 2011 e 2017.

Quem é Chris Paul, lenda da NBA?

Chris Paul iniciou sua carreira na NBA no New Orleans Pelicans, onde permaneceu até 2011. Depois, defendeu o Los Angeles Clippers por seis temporadas. A partir de 2017, Paul atuou por cinco equipes diferentes: Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors e San Antonio Spurs.

Eleito um dos 75 melhores jogadores da história da NBA, o armador construiu uma carreira repleta de conquistas individuais. Paul foi selecionado 12 vezes para o All-Star Game, além de receber 11 indicações para os times ideais da NBA e nove seleções para os quintetos defensivos. Pela seleção dos Estados Unidos, ele conquistou duas medalhas de ouro olímpicas, em 2008 e 2012.

Ao longo de sua trajetória, o jogador disputou 1.354 partidas na liga, mantendo médias de 17 pontos, 9,2 assistências e dois roubos de bola. Na temporada 2024/25, Paul registrou 8,8 pontos e 7,4 assistências por jogo. O armador ainda participou de todas as 82 partidas da fase regular com o San Antonio Spurs.

Na vida pessoal, Chris Paul é casado com a designer Jada Crawley e tem dois filhos, um menino de 15 anos e uma menina de 12, que moram em Los Angeles. Na última temporada de sua carreira, o jogador decidiu ficar perto da família e vai defender os Los Angeles Clippers.