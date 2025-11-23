menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

NBA: Harden quebra recorde individual e é modesto: 'Fiz pelo time'

A equipe de LA venceu o Hornets por 131 a 116

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/11/2025
19:25
James Harden - Los Angeles Clippers - NBA
imagem cameraJames Harden - Los Angeles Clippers x Brooklyn Nets - NBA (Foto: Juan Ocampo/AFP)
James Harden fez história com a camisa do Los Angeles Clippers no último sábado (22), ao marcar 55 pontos e se tornar o jogador com a maior pontuação em uma única partida da franquia. O armador quebrou o recorde anterior de 52 pontos, que era dividido por Bob McAdoo e Charles Smith.

— O trabalho que faço individualmente, faço por todo o time. Só estou tentando encontrar maneiras de ganhar jogos — disse Harden.

O jogador teve uma noite de alta eficiência, convertendo 17 de 26 arremessos de quadra, sendo 10 da linha de três pontos, e acertando 11 de 14 lances livres, além de distribuir sete assistências. Sua performance foi essencial para a quinta vitória do Clippers na temporada.

Além de Harden, o pivô croata Ivica Zubac foi o segundo maior pontuador da equipe, com 18 pontos, nove rebotes e seis assistências. Kon Knueppel liderou o Charlotte Hornets com 26 pontos.

James Harden - Los Angeles Clippers x Brooklyn Nets - NBA (Foto: Juan Ocampo/AFP)

Outros recordes de James Harden na NBA

Triple-Double de 60 PontosPrimeiro jogador na história da NBA a registrar um triple-double com pelo menos 60 pontos.Feito alcançado em 2018 (60 pontos, 10 rebotes e 11 assistências).

Jogos Seguidos (30 PTS/10 AST)

Esta no ranking do sjogadores com mais jogos consecutivos com pelo menos 30 pontos e 10 assistências.

O recorde atual é de sete jogos seguidos (em 2017), superando lendas como Oscar Robertson.

Lances Livres (Temporada)

Liderou a NBA em lances livres convertidos e tentados por várias temporadas consecutivas (2015-2020), sendo o primeiro a liderar a liga em lances livres por cinco temporadas seguidas desde a fusão NBA/ABA.

Pontos e Assistências (Em uma Temporada)

É um dos poucos jogadores a ter médias de 30 pontos e 10 assistências em uma única temporada (juntando-se a nomes como Oscar Robertson e Russell Westbrook).

Feito alcançado na temporada 2016-2017.

Maior Número de Turnovers (Temporada)

Harden detém o recorde de maior número de turnovers (perdas de posse de bola) em uma única temporada (2016-2017)

