NBA: Harden quebra recorde individual e é modesto: 'Fiz pelo time'
A equipe de LA venceu o Hornets por 131 a 116
James Harden fez história com a camisa do Los Angeles Clippers no último sábado (22), ao marcar 55 pontos e se tornar o jogador com a maior pontuação em uma única partida da franquia. O armador quebrou o recorde anterior de 52 pontos, que era dividido por Bob McAdoo e Charles Smith.
— O trabalho que faço individualmente, faço por todo o time. Só estou tentando encontrar maneiras de ganhar jogos — disse Harden.
O jogador teve uma noite de alta eficiência, convertendo 17 de 26 arremessos de quadra, sendo 10 da linha de três pontos, e acertando 11 de 14 lances livres, além de distribuir sete assistências. Sua performance foi essencial para a quinta vitória do Clippers na temporada.
Além de Harden, o pivô croata Ivica Zubac foi o segundo maior pontuador da equipe, com 18 pontos, nove rebotes e seis assistências. Kon Knueppel liderou o Charlotte Hornets com 26 pontos.
Outros recordes de James Harden na NBA
|Triple-Double de 60 Pontos
|Primeiro jogador na história da NBA a registrar um triple-double com pelo menos 60 pontos.
|Feito alcançado em 2018 (60 pontos, 10 rebotes e 11 assistências).
Jogos Seguidos (30 PTS/10 AST)
Esta no ranking do sjogadores com mais jogos consecutivos com pelo menos 30 pontos e 10 assistências.
O recorde atual é de sete jogos seguidos (em 2017), superando lendas como Oscar Robertson.
Lances Livres (Temporada)
Liderou a NBA em lances livres convertidos e tentados por várias temporadas consecutivas (2015-2020), sendo o primeiro a liderar a liga em lances livres por cinco temporadas seguidas desde a fusão NBA/ABA.
Pontos e Assistências (Em uma Temporada)
É um dos poucos jogadores a ter médias de 30 pontos e 10 assistências em uma única temporada (juntando-se a nomes como Oscar Robertson e Russell Westbrook).
Feito alcançado na temporada 2016-2017.
Maior Número de Turnovers (Temporada)
Harden detém o recorde de maior número de turnovers (perdas de posse de bola) em uma única temporada (2016-2017)
