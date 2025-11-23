NBA: Harden quebra recorde individual e é modesto: 'Fiz pelo time'

James Harden fez história com a camisa do Los Angeles Clippers no último sábado (22), ao marcar 55 pontos e se tornar o jogador com a maior pontuação em uma única partida da franquia. O armador quebrou o recorde anterior de 52 pontos, que era dividido por Bob McAdoo e Charles Smith.

continua após a publicidade

➡️Astro da NBA morre aos 54 anos

— O trabalho que faço individualmente, faço por todo o time. Só estou tentando encontrar maneiras de ganhar jogos — disse Harden.

O jogador teve uma noite de alta eficiência, convertendo 17 de 26 arremessos de quadra, sendo 10 da linha de três pontos, e acertando 11 de 14 lances livres, além de distribuir sete assistências. Sua performance foi essencial para a quinta vitória do Clippers na temporada.

Além de Harden, o pivô croata Ivica Zubac foi o segundo maior pontuador da equipe, com 18 pontos, nove rebotes e seis assistências. Kon Knueppel liderou o Charlotte Hornets com 26 pontos.

continua após a publicidade

James Harden - Los Angeles Clippers x Brooklyn Nets - NBA (Foto: Juan Ocampo/AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Outros recordes de James Harden na NBA