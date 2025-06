Torcedores lamentam lesão de astro em final da NBA: ‘Segurando o choro’

O jogo sete da final da NBA, deste domingo (22), entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers foi marcado por uma lesão de Tyrese Haliburton. O armador da equipe de Indianápolis deixou a quadra chorando ainda no primeiro quarto da partida após sentir um problema na perna direita. O fato repercutiu nas redes sociais.

As imagens da lesão e a transmissão da partida, pelos canais ESPN, especularam sobre um possível rompimento do tendão de aquiles. A lesão ainda não foi confirmada pelo estafe do Indiana Pacers. Para deixar a quadra, Haliburton precisou de ajuda, ele não conseguia colocar o pé direito no chão.

O fato repercutiu de maneira rápida na internet. Através das redes sociais, torcedores que acompanhavam a partida lamentaram a cena. Veja a repercussão do caso abaixo:

Esta não foi a primeira vez que Haliburton deixou a quadra na final da NBA após sentir uma lesão. No jogo cinco da série decisiva contra o Oklahoma City Thunder, o armador já havia sentido a região da panturrilha. Mesmo não estando cem porcento da forma física, ele optou por continuar a disputar o confronto decisivo.