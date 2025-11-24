menu hamburguer
Lakers se destaca com LeBron e Doncic na NBA; veja os lances de domingo (23)

Confira com o Lance! os destaques na noite da NBA

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 24/11/2025
10:05
LeBron James em jogo entre Los Angeles Lakers e Utah Jazz na NBA (Foto: Melissa Majchrzak/NBAE via Getty Images/AFP)
imagem cameraLeBron James em jogo entre Los Angeles Lakers e Utah Jazz na NBA (Foto: Melissa Majchrzak/NBAE via Getty Images/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O espetáculo da NBA deste domingo, dia 23 de novembro, teve como destaque a dupla principal do Los Angeles Lakers: LeBron James e Luka Doncic. A equipe, no entanto, quase levou a virada para o Utah Jazz. Venha acompanhar os melhores lances da noite.

Relacionadas

O rei está de volta!

Há quem pense que, aos 40 anos, LeBron James não consegue finalizar como antigamente. A realidade, no entanto, é bem diferente. No jogo entre Lakers e Jazz, o astro mostrou que ainda pode enterrar como um novato.

Atuação de MVP da NBA

Destacar um lance apenas pode ser injusto com Luka Doncic. Durante os 40 minutos jogados, dos 48 totais de partida, o armador brilhou no ataque do Lakers. O esloveno voltou a registrar um duplo-duplo, com 33 pontos e 11 rebotes e oito assistências. Entre os passes e pontos, destacam-se esse aqui:

Defesa sólida dos Hawks

A vitória apertada do Atlanta Hawks sobre o Charlotte Hornet contou com impressionantes lances de defesa. Nos períodos finais, duas roubadas foram essenciais para manter a equipe na liderança no placar. Assista embaixo:

Que máquina é essa?

Para a tristeza dos fãs brasileiros, não deu vitória para Tiago Splitter, do Portland Trail Blazers, contra o Oklahoma City Thunder. Um dos principais responsáveis por isso? Shai Gilgeous-Alexander que estava acelerado desde o primeiro quarto, quando marcou 17 pontos.

Confira os resultados completos da noite de domingo (23) na NBA

Miami Heat 127 x 117 Philadelphia 76ers
Charlotte Hornets 110 x 113 Atlanta Hawks
Orlando Magic 129 x 138 Boston Celtics
Los Angeles Clippers 105 x 120 Cleveland Cavaliers
Brooklyn Nets 109 x 119 Toronto Raptors
Portland Trail Blazers 95 x 122 Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs 102 x 111 Phoenix Suns
Los Angeles Lakers 108 x 106 Utah Jazz

Luka Doncic em jogo entre Los Angeles Lakers e Utah Jazz na NBA (Foto: Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images/AFP)
Luka Doncic em jogo entre Los Angeles Lakers e Utah Jazz na NBA (Foto: Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images/AFP)

