Astro da NBA morre aos 54 anos

O ex-jogador da NBA Rodney Rogers faleceu na noite do último sábado (22), aos 54 anos. O astro atuou na liga americana por 12 temporadas, entre 1993 e 2005. Dois anos após sua aposentadoria, o ala sofreu um acidente em um quadriciclo e ficou tetraplégico.

Rodney Rogers recebe prêmio de Sexto Melhor Homem da NBA (Foto: Reprodução Instagram @nbahistory)

— A família da NBA está profundamente triste com o falecimento de Rodney Rogers. Rodney ganhou o prêmio de Melhor Sexto Homem do Ano enquanto jogava pelo Phoenix Suns e foi um companheiro de equipe muito querido durante seus 12 anos de carreira na NBA. Ele será lembrado não apenas por suas conquistas nas quadras, mas também pela extraordinária resiliência, coragem e generosidade que demonstrou ao longo de sua vida, qualidades que inspiraram muitos. Enviamos nossas mais sinceras condolências à esposa de Rodney, Faye, e a toda a sua família — escreveu a NBA em uma publicação nas redes socias.

Relembre a carreira de Rodney Rogers

Rogers foi a 9ª escolha geral do Draft de 1993, selecionado pelo Denver Nuggets, onde jogou as primeiras quatro temporadas. Ao longo dos anos, o ala passou por outras equipes, incluindo Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Boston Celtics, Philadelphia 76ers e o antigo New Jersey Nets.

Rogers ficou conhecido por ser um jogador versátil e que fazia a diferença vindo do banco de reservas, tanto que, em 2000, ganhou o prêmio de Melhor Sexto Homem da NBA, com médias de 13,8 pontos, cinco rebotes e duas assistências.

Como dito anteriormente, o ex-jogador sofreu um grave acidente enquanto dirigia um quadriciclo (ATV) na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O acidente deixou lesões sérias na medula espinhal, resultando em paralisia do pescoço para baixo.