Jokic cala adversários; veja os destaques de segunda (24) na NBA
Confira com o Lance! os destaques da noite na NBA
- Matéria
- Mais Notícias
A noite de jogos da NBA foi marcada por um espetáculo de segurança e boa execução tática, apesar dos lances de genialidade individual. As estrelas da liga demonstraram excelente postura, garantindo jogaços de alto nível.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Stephen Curry geladíssimo em quadra
Stephen Curry, inegavelmente um dos maiores, fez mais uma partida que parecia um "passeio de domingo". Com uma tranquilidade impressionante e jogadas de altíssima qualidade, Curry protagonizou momentos espetaculares. Assistir à atuação do astro, que ainda tem muito a mostrar na NBA, é um programa imperdível, mesmo que signifique dormir mais tarde.
➡️ Lakers se destaca com LeBron e Doncic na NBA; veja os lances de domingo (23)
A indiferença de um craque: Nikola Jokic
"Quem é bom não faz barulho", e Nikola Jokic é a prova viva disso. Na jogada que selou a vitória no estouro do cronômetro, a reação do camisa 15 do Denver Nuggets foi... nenhuma! O pivô está mais do que acostumado com sua excelência, de modo que lances absurdos não o abalam. Além da cesta decisiva, Jokic distribuiu passes geniais, desarmando a defesa adversária com sua facilidade de jogo.
Com tática, mesmo com desfalques, nada muda
Mesmo sem Kevin Durant, ausente por questões familiares, o Houston Rockets deu um show de entrosamento e tática, vencendo o Phoenix Suns com tranquilidade. O time executou jogadas ensaiadas com perfeição. O grande destaque foi Amen Thompson, que liderou a equipe com maestria e protagonizou lances emocionantes para os fãs, mesmo com as tentativas frustradas da defesa adversária de pará-lo com faltas.
Confira os resultados completos da noite de segunda (24) para o início da madrugada de terça (25) na NBA:
Indiana Pacers 117 x 122 Detroit Pistons
Toronto Raptors 110 x 99 Cleveland Cavaliers
Miami Heat 106 x 102 Dallas Mavericks
Brooklyn Nets 100 x 113 New York Knicks
Milwaukee Bucks 103 x 115 Portland Trail Blazers
Memphis Grizzlies 115 x 125 Denver Nuggets
New York Pelicans 143 x 130 Chicago Bulls
Phoenix Suns 92 x 114 Houston Rockets
Golden State Warriors 134 x 117 Utah Jazz
Sacramento Kings 117 x 112 Minnesota Timberwolves
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias