Jokic cala adversários; veja os destaques de segunda (24) na NBA

A noite de jogos da NBA foi marcada por um espetáculo de segurança e boa execução tática, apesar dos lances de genialidade individual. As estrelas da liga demonstraram excelente postura, garantindo jogaços de alto nível.

Stephen Curry geladíssimo em quadra

Stephen Curry, inegavelmente um dos maiores, fez mais uma partida que parecia um "passeio de domingo". Com uma tranquilidade impressionante e jogadas de altíssima qualidade, Curry protagonizou momentos espetaculares. Assistir à atuação do astro, que ainda tem muito a mostrar na NBA, é um programa imperdível, mesmo que signifique dormir mais tarde.

A indiferença de um craque: Nikola Jokic

"Quem é bom não faz barulho", e Nikola Jokic é a prova viva disso. Na jogada que selou a vitória no estouro do cronômetro, a reação do camisa 15 do Denver Nuggets foi... nenhuma! O pivô está mais do que acostumado com sua excelência, de modo que lances absurdos não o abalam. Além da cesta decisiva, Jokic distribuiu passes geniais, desarmando a defesa adversária com sua facilidade de jogo.

Com tática, mesmo com desfalques, nada muda

Mesmo sem Kevin Durant, ausente por questões familiares, o Houston Rockets deu um show de entrosamento e tática, vencendo o Phoenix Suns com tranquilidade. O time executou jogadas ensaiadas com perfeição. O grande destaque foi Amen Thompson, que liderou a equipe com maestria e protagonizou lances emocionantes para os fãs, mesmo com as tentativas frustradas da defesa adversária de pará-lo com faltas.

Confira os resultados completos da noite de segunda (24) para o início da madrugada de terça (25) na NBA:

Indiana Pacers 117 x 122 Detroit Pistons

Toronto Raptors 110 x 99 Cleveland Cavaliers

Miami Heat 106 x 102 Dallas Mavericks

Brooklyn Nets 100 x 113 New York Knicks

Milwaukee Bucks 103 x 115 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 115 x 125 Denver Nuggets

New York Pelicans 143 x 130 Chicago Bulls

Phoenix Suns 92 x 114 Houston Rockets

Golden State Warriors 134 x 117 Utah Jazz

Sacramento Kings 117 x 112 Minnesota Timberwolves