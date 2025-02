Na última janela de transferências, uma das maiores trocas da história chocou a NBA, inclusive os jogadores envolvidos na transação. Anthony Davis foi trocado para o Dallas Mavericks, o qual abriu mão de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. Além de surpreender todos os fãs do maior basquete do mundo, o negócio foi recebido "no susto" por atletas e jornalistas, que chegaram a questionar uma possível ação de hackers.

O grande segredo foi escondido até do agente de Anthony Davis. Um dos agentes mais influentes da NBA, Rich Paul representa o pivô e garantiu que, caso soubesse, o negócio não teria acontecido entre Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers.

- Eu digo que 99.9% das vezes, sei o que está acontecendo. A única vez que não soube foi a única vez que todos nós não soubemos. Estou feliz por não isso, pois provavelmente não teria acontecido se eu soubesse - disparou Paul.

Assim como com Anthony Davis, Rich Paul é representante de LeBron James e tem grande controle nas ações da Klutch Sports, uma agência esportiva norte-americana. Com isso, a negativa do agente sobre a negociação deve estar relacionada com a parceria dos jogadores, dentro e fora de quadra, que movimentaram bem em um dos mercados de mais valor da NBA: Los Angeles.

Anthony Davis e LeBron James eram os principais jogadores do Los Angeles Lakers (Foto: Ezra Shaw / AFP)

Relembre detalhes em troca de Anthony Davis e Luka Doncic

A notícia da troca entre Lakers e Mavs aconteceu durante a madrugada de domingo (2). Segundo o jornalista Shams Charania, da ESPN dos Estados Unidos, a negócio é: ⬇️

Mavs: Anthony Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada dos Lakers em 2029 Lakers: Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris

Além disso, o Utah Jazz está envolvido como um terceiro time na troca. Na situação, a franquia recebe Jalen-Hood-Schifino, do Lakers, e escolhas de segunda rodada dos Clippers e dos Mavs, ambas de 2025.