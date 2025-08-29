NBA diminui prazo de liberação de atletas e pode ajudar franquia

O relógio está correndo para as equipes da NBA. De acordo com o novo Acordo Coletivo de Trabalho (CBA), as franquias têm até esta sexta-feira, às 18h (horário de Brasília), para dispensar jogadores e parcelar seus contratos. Após o prazo-limite, será impossível dividir os salários dos atletas liberados, o que torna a janela de dispensa crucial para a gestão financeira dos times.

A nova regra permite que a equipe libere um espaço no seu teto salarial na temporada atual, o que possibilita a contratação de outros jogadorres para reforçar o elenco. O lado negativo disso, é que as equipes levaram mais tempo para quitar suas dívidas com o atleta, que deve receber a quantia parcelada ao longo de mais temporadas, mesmo não estando mais no time.

O caso de Damiam Lillar, ex-armador do Milwaukee Bucks, que aproveitou a regra para dispensar o jogador na agência livre. Com isso, o time vai pagar US$22.5 milhões (cerca de R$ 121.950 milhões) por ano até 2027/28, ao invés de pagar o valor integral (US$112.6 milhões ou R$ 610.372 milhões) e “travar” o teto salarial. Com o parcelamento, o Bucks conseguiu fechar com o pivô Myles Turner.

Outro exemplo é o Phoenix Suns, que dispensou Bradley Beal e dividiu seu valor em parcelas de US$19.3 milhões (ou R$ 104.506 milhões) até 2029/30.

Quais recordes LeBron James pode bater nessa temporada da NBA?

Atuando pelo Los Angeles Lakers aos 40 anos, o "Rei" não apenas se tornará o primeiro atleta a disputar 23 temporadas, como também está na mira de recordes expressivos que podem consolidar ainda mais seu legado.

LeBron está a aproximadamente 350 arremessos de ultrapassar o lendário Kareem Abdul-Jabbar, que detém o recorde. A longevidade do astro também o coloca em posição de se tornar o jogador com mais partidas disputadas em temporadas regulares. Para isso, ele precisará entrar em quadra em 51 jogos, superando a marca de Robert Parish.

O ala está a apenas dois arremessos de três pontos de superar Reggie Miller, um dos maiores especialistas no fundamento, para assumir a sexta posição no ranking de todos os tempos neste quesito.