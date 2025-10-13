Contratação de Antetokounmpo caçula é histórica na NBA

De acordo com o jornalista Shams Charania, Alex Antetokounmpo assinou contrato de modalidade two-way com o Milwaukee Bucks, unindo-se aos irmãos Giannis e Thanasis na equipe a partir da temporada 2025/26. O acordo foi firmado nesta segunda-feira (13), estabelecendo um marco inédito na história da NBA, com três irmãos integrando simultaneamente o mesmo time pela primeira vez.

O jogador de 24 anos e 2,03 metros de altura teria deixado sua preparação com o Aris, equipe de Salonica, Grécia, para retornar aos Estados Unidos e concretizar o acordo com a franquia de Milwaukee.

O vínculo de Alex com a organização dos Bucks não é recente. Entre 2022 e 2024, ele atuou pelo Wisconsin Herd, equipe afiliada do Milwaukee na G-League, liga de desenvolvimento da NBA. Naquele período, apenas Giannis fazia parte do elenco principal.

Com o contrato Two-Way, Alex poderá alternar entre o time principal e a equipe de desenvolvimento durante a temporada 2025/26, conforme as necessidades da franquia.

LeBron James é processado após anúncio

O astro LeBron James é alvo de um processo inusitado movido por um torcedor do Los Angeles Lakers. Andrew Garcia alega ter sido vítima de fraude e má representação por conta do comercial "The Second Decision", uma parceria do jogador com a marca de conhaque Hennessy. A campanha gerou forte especulação de que LeBron anunciaria sua aposentadoria, o que não ocorreu.

Induzido pela repercussão, Garcia adquiriu dois ingressos para uma futura partida do Lakers contra o Cleveland Cavaliers por US$ 865,66. Ele acreditava que testemunharia um momento histórico. No entanto, com a revelação de que o anúncio era apenas uma ação de marketing, o valor dos ingressos que ele comprou despencou cerca de 80%. Agora, o fã busca na justiça de pequenas causas de Los Angeles o ressarcimento pelo prejuízo, acusando o jogador de ter enganado e manipulado emocionalmente o público para fins comerciais.