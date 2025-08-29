Astro da NBA tocará no Lollapalooza Brasil; entenda
Festival acontece em março de 2026, em São Paulo
O Lollapalooza Brasil anunciou, nesta quinta-feira (28), as atrações para o festival em 2026, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre os mais de 70 artistas que irão se apresentar, está o astro do basquete norte-americano Shaquille O’Neal.
Shaq, como é popularmente conhecido, fez história nas quadras de basquete da NBA. Durante sua primeira temporada como atleta profissional, em 1993, o astro se lançou no universo musical. Ele chegou a receber um prêmio de platina com seu álbum de estreia, o "Shaq Diesel".
Shaquille O’Neal largou a carreira de rapper em 2001, mas seguiu se aventurando na música. O ex-jogador adotou o nome de DJ Diesel (este que aparece na line-up do Lollapalooza) e está em turnê com seu show de música eletrônica, o "Summer of Bass".
Além da música, o astro do basquete também fez história nos cinemas e na televisão. Shaq participou do filme ‘Steel - O Homem de Aço’, em 1997, além de aparições em filmes como ‘Todo Mundo em Pânico 4’ e contracenou como ele mesmo em episódios de séries "Eu, a Patroa e as Crianças" e "Segura a Onda".
Confira a line-up do Lollapalooza 2026
