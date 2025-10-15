Lakers e Mavericks fazem duelo de expectativas na pré-temporada da NBA

O confronto entre Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers pela pré-temporada da NBA, marcado para esta quarta-feira (15), traz expectativas opostas para cada franquia. Os rivais chegam em momentos diferentes, com a temporada marcada por incertezas e a busca por equilíbrio nas duas equipes.

Para o narrador Ari Aguiar, o confronto é uma boa oportunidade para observar as primeiras impressões dos elencos, especialmente dos novatos.

— Ainda é pré-temporada, então é difícil tirar grandes conclusões, mas sempre vale observar a escolha número 1 do draft em ação. O Cooper Flag não deve ser um mero coadjuvante nesta temporada. O Lakers ainda é uma incógnita pra mim, não vimos LeBron e Luka juntos, e nem veremos agora no início da liga. A equipe deve brigar por algo, mas, por enquanto, está um pouco atrás dos principais favoritos. Mesmo assim, é um jogo interessante para acompanhar de perto o desempenho do Cooper — disse o narrador.

Já o comentarista Guilherme Giovannoni fala sobre o decorrer da temporada regural e até onde essas equipes podem chegar.

— Tanto o Lakers quanto o Dallas geram expectativa sobre até onde podem chegar. São times que talvez não estejam entre os grandes favoritos, mas contam com talentos importantes. O Lakers tem LeBron, D’Angelo Russell e Austin Reaves, enquanto o Dallas aposta em Cooper Flag e Anthony Davis, formando um elenco bastante interessante. É um duelo de expectativas, de entender o que essas equipes podem apresentar e qual será o real potencial delas nesta temporada — completou o comentarista.

A pré-temporada segue sendo um espaço para ajustes, observação de jovens jogadores e avaliação do entrosamento entre as estrelas da liga.

Cooper Flagg, do Mavericks, em ação contra o Spurs na Summer League (Foto: Ryan Stetz/NBAE via Getty Images/AFP)

Onde assistir Mavericks e Lakers?

A ESPN 2 e o Disney+ transmitem nesta quarta-feira (15), às 23h30, o duelo entre Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks, pela pré-temporada da NBA. A partida será disputada na T-Mobile Arena, em Las Vegas, e marca mais um passo na preparação das equipes para o início oficial da liga, no dia 21 de outubro.