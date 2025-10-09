LeBron James é processado após anúncio que ‘chocou’ a NBA; saiba mais

O astro da NBA LeBron James é alvo de um processo inusitado movido por um torcedor do Los Angeles Lakers. Andrew Garcia alega ter sido vítima de fraude e má representação por conta do comercial "The Second Decision", uma parceria do jogador com a marca de conhaque Hennessy. A campanha gerou forte especulação de que LeBron anunciaria sua aposentadoria, o que não ocorreu.

Induzido pela repercussão, Garcia adquiriu dois ingressos para uma futura partida do Lakers contra o Cleveland Cavaliers por US$ 865,66. Ele acreditava que testemunharia um momento histórico. No entanto, com a revelação de que o anúncio era apenas uma ação de marketing, o valor dos ingressos que ele comprou despencou cerca de 80%. Agora, o fã busca na justiça de pequenas causas de Los Angeles o ressarcimento pelo prejuízo, acusando o jogador de ter enganado e manipulado emocionalmente o público para fins comerciais.

LeBron James ‘engana’ fãs da NBA e transforma rumor de aposentadoria em propaganda

LeBron James publicou, na última segunda-feira (6), um vídeo em suas redes sociais com o título “The Second Decision” (A Segunda Decisão, em tradução livre). O título fazia referência ao icônico marco publicitário de 15 anos atrás, quando o ala anunciou sua mudança do Cleveland Cavaliers para o Miami Heat.

Diante do mistério, os fãs começaram a especular que a postagem seria um indicativo de sua possível aposentadoria ao fim da temporada 2025/2026. No entanto, na terça-feira (7), LeBron publicou a continuação do vídeo, que não passava de uma propaganda de conhaque.

O camisa 23 ainda comentou na publicação da marca de conhaque, com emojis de risada. Os fãs ficaram tão preocupados com a possível aposentadoria, que até o valor dos ingressos para os jogos aumentaram. O ingresso que valia US$ 80 passou a custar U$$ 445. Cinco vezes mais caros, segundo dados de acordo com TickPick, perfil na rede social X especializado em preço de ingressos.