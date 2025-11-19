LeBron James dispara contra o próprio filho: 'Não nos falamos mais…'

A convivência diária entre LeBron James e seu filho, Bronny James, mudou recentemente, e o astro do Los Angeles Lakers tratou o assunto com seu tradicional bom humor. Em entrevista após sua estreia na NBA, ao comentar a evolução do filho, LeBron brincou sobre a nova dinâmica familiar agora que o jovem de 21 anos saiu de casa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

LeBron James e seu filho, Bronny James jogaram juntos pela primeira vez na NBA em Los Angeles Lakers x MInnesota Timberwolves (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

Ao ser questionado sobre como tem sido acompanhar o desenvolvimento de Bronny de perto, LeBron começou falando sério, mas logo mudou o tom para fazer graça com a independência do filho, arrancando risadas dos repórteres presentes.

— Ver a evolução dele? Tem sido ótimo ver e assistir. Ele ainda é jovem, acabou de fazer 21 anos. Ainda está aprendendo e melhorando a cada treino. Ele está curtindo o processo — iniciou LeBron, antes de soltar a pérola sobre a "falta de comunicação":

continua após a publicidade

— Obviamente tem que perguntar para ele. Mas… Eu não… Ele não… Ele não mora mais comigo, não nos falamos tanto. Ele tem a própria casa. Então… Mas ele está bem — brincou o camisa 23.

Apesar da brincadeira sobre a distância, LeBron reforçou o contentamento com a trajetória profissional de Bronny. O jovem segue focado em seu crescimento dentro da liga, aproveitando cada treino para aprender, seja na equipe principal ou no desenvolvimento na G-League.

continua após a publicidade

A declaração viralizou rapidamente, mostrando a leveza de LeBron ao lidar com a situação inédita na NBA de dividir a quadra (e agora, casas separadas) com o próprio filho.

LeBron James estreia na NBA

Após 14 treinos afastado devido a problemas no ciático e uma passagem estratégica pelo South Bay Lakers (afiliado na G League, liga de desenvolvimento da NBA), o "King" voltou em grande estilo. A noite de James foi histórica, tornando-se o sexto jogador com mais cestas de três pontos na história da NBA. O entrosamento com os colegas foi imediato, e a celebração contou até com o filho e parceiro de franquia, Bronny James, que acertou uma cesta de três para a alegria do pai.