LeBron James volta 100% renovado para a NBA; veja os lances de terça (18)

O espetáculo da NBA de ontem (18) teve um tempero especial: o retorno oficial de LeBron James ao Los Angeles Lakers. Vem acompanhar os melhores lances da noite anterior.
Papai LeBron voltou!
Após 14 treinos afastado devido a problemas no ciático e uma passagem estratégica pelo South Bay Lakers (afiliado na G League, liga de desenvolvimento da NBA), o "King" voltou em grande estilo. A noite de James foi histórica, tornando-se o sexto jogador com mais cestas de três pontos na história da NBA. O entrosamento com os colegas foi imediato, e a celebração contou até com o filho e parceiro de franquia, Bronny James, que acertou uma cesta de três para a alegria do pai.
Segue o líder!
Pelo lado da Conferência Leste, o Detroit Pistons continua dominante. A equipe conquistou mais uma vitória, totalizando 13 triunfos, sendo 11 deles consecutivos. O astro da franquia, Cade Cunningham, teve mais uma atuação de gala, alcançando uma marca histórica: ao lado de Oscar Robertson, ele se tornou um dos únicos armadores da NBA a registrar 25 pontos e 10 assistências em cinco vitórias seguidas.
Fim de festa em Orlando
A partida entre Golden State Warriors e Orlando Magic foi marcada por altos e baixos. Stephen Curry teve mais um jogaço, com direito a uma cesta inacreditável do logo central da quadra e uma comemoração que rendeu risadas entre os fãs.
No entanto, o clima na quadra ficou tenso. Além da celebração, o veterano Jimmy Butler deu uma bronca no colega Buddy Hield, que não pegou um passe. O desentendimento foi um prenúncio do que viria a seguir: ao fim da partida, Wendell Carter Jr. e Butler tiveram um desentendimento.
Confira os resultados completos da noite de terça (18) para a madrugada de quarta (19) na NBA:
Orlando Magic 121 x 113 Golden State Warriors
Atlanta Hawks 112 x 120 Detroit Pistons
Brooklyn Nets 99 x 113 Boston Celtics
San Antonio Spurs 111 x 101 Memphis Grizzlies
Los Angeles Lakers 140 x 126 Utah Jazz
Portland Trail Blazers 110 x 127 Phoenix Suns
